تردد قناة سعودي 24 الرياضية saudi 24 sport على أقمار النايل سات وياه سات

اشتهر تردد قناة سعودي 24 الرياضية بين أوساط مشجعين كرة القدم فى الوطن العربى، وقد انطلق البث للقناة لينقل باقة من أجمل مباريات المتعة والتشويق لكرة القدم بين أفضل الفرق الخليجية والعربية، فالقناة تبث بطولات كثيرة هامة خليجية ومصرية.

ولا تقتصر قناة سعودي 24 الرياضية على مباريات وبطولات كرة القدم فقط، بل تنقل أبرز المباريات فى الألعاب الرياضية الأخرى مثل كرة السلة واليد والتنس والفروسية، ونحن فى “عرب نيوز” كنا قد قدمنا لكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية، ونوضح لكم هنا تردد قناة سعودي 24 الرياضية، فتابعونا.

تردد قناة سعودي 24 الرياضية

نقدم لك زائرنا الكريم تردد قناة سعودي 24 الرياضية لتستمع بأجمل مباريات الساحرة المستديرة، كما بإمكانك أن تشاهد تحليل فنى على أهم المباريات على لسان أشهر المحللين الرياضين فى الوطن العربى، كما تقدم لك القناة برامج رياضية تعمل على مدار الساعة، فما أن ينتهي برنامج حتى تجد برنامج أخر يبدأ، وكما قدمنا لكم تردد قناة الكاس الرياضية، نوضح لكم تردد قناة سعودي 24 الرياضية على قمر النايل سات وعرب سات عبر الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز الاتجاه نايل سات 12566 27500- 5/6 رأسي نايل سات 11526 27500- 5/6 أفقي ياه سات 11938 Yahsat52.5° أفقي

البطولات التى تبثها قناة سعودي 24 الرياضية

تبث وتنقل قناة سعودي 24 الرياضية أهم البطولات التى يسعى إلى متابعتها الملايين من الجمهور العربي والخليجي، وهذا ماجعلها الإختيار الأمثل للجمهور، فهى تذيع مباريات بطولة دورى المحترفين السعودي، وكأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين بجانب كأس الخليج العربي، وكأس العرب للأندية الأبطال.