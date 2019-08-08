القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي غدا 9-8-2019 تابع اسم المعلق ومواعيد مباريات ليفربول...

نستعرض معكم من خلال هذا المقال القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي التي سوف تغطي المباراة الاولي في الدوري الانجليزي الممتاو في نسخته الحالية ما بين نادي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2019 وبمديره الفني الألماني يورجن كلوب، ونادي نوريتش سيتي، تابع المقالة لمعرفة موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتياليوم رسمياً في جميع البلاد العربية وأهم التفاصيل حول مباريات مباريات ليفربول القادمة بالدوري الانجليزي وأيضا موعد مباراه ليفربول القادمه تابعونا علي موقع عرب نيوز لمعرفة أهم مباريات اليوم.

يدخل نادي الريدز تلك المباراة طامع في خصاد ال3 نقاط الاولي له في الدوري الانجليزي الممتاز وقد استعد ليفربول لانطلاق منافسات البريميرليج بعدد من المباريات الودية التي تابعها عشاق الساحرة المستديرة من جميع انحاء العالم

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم لتكون هي قنوات بي ان سبورت beIN Sport H1 الرياضية القطرية المشفرة وترددها الخاص كالآتي:

القمر الصناعي التردد الإستقطاب EFC النايل سات 12245 رأسي 3/4 سهيل سات 11547 رأسي 5/6 النايل سات 12264 أفقي 2/3

تردد قناة بي إن سبورت 1 و2 beIN SPORTS HD بمتابعة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي القادمة

تم تحديد موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ليكون في يوم الجمعة الموافق 9 اغسطس في تمام الساعة:

Advertisements

7:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

8:00 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

9:00 م بتوقيت مصر والسودان

10:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

11:00 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي القادمة في الدوري الانجليزي الممتاز 2020 القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مباريات ليفربول القادمة بالدوري الانجليزي

سنوافيكم قريبا بجدول تفصيلي عن مباريات ليفربول القادمة بالدوري الانجليزي للموسم الكروي الحالي وأهم أخبار الليفر.

تشكيلة ليفربول اليوم

حراسة المرمي أليسون خط الدفاع آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أليكساندر آرنولد خط الوسط جيمس ميلنر – فابينيو – جوردان هندرسون خط الهجوم ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

معلقي مباراة ليفربول القادمة

تم إعلان من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت على أنه سيعلق رؤوف خليف على المباراة المرتقبة عبر شاشة beIN SPORTS HD 2.

بي إن سبورت beIN SPORTS

تتميز قنوات بي إن سبورت بأنها تمتلك حقوق إذاعة معظم المحافل العالمية حصرياً على شاشتها مما يجعلها رائدة في مجال النقل التلفزيوني الخاص بمجال الرياضة سواء كان كرة قدم أو كرة تنس أو كرة سلة الكثير من الدوريات والبطولات المختلفة لكثير من الأنواع الرياضية تكون مذاعة حصرياً على شاشات بي إن سبورت