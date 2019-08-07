Frequency تردد القنوات الناقلة مباراة الأردن والكويت اليوم…موعد مباراة الكويت والأردن الأربعاء...

أخبار تردد للقنوات الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات وعرب سات، حيث نتابع اليوم تردد القنوات الناقلة مباراة الأردن والكويت في واحدة من مباريات بطولة غرب آسيا 2019، والمقامة حاليا في كربلاء بالعراق.

كما نقدم لكم موعد مباراة الأردن والكويت، حيث سيتم نقل أحداث المباراة على قناة الأردن الرياضية، وقناة العراقية الرياضي، وقناة الكويت الرياضية.

تردد قناة الأردن الرياضية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ العربسات 12054 27500 عمودي 6/ 5 نايلسات 10940 27500 H 6/ 5 نايلسات 12398 27500 V 6/ 5

تردد قناة الكويت الرياضية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عربسات 12523 27500 4/ 3 نايلسات 11678 27500 4/ 3

تردد قناة العراقية الرياضية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايلسات 12360 27500 4/ 3 نايلسات 12562 27500 6/ 5

موعد مباراة الأردن والكويت اليوم

نتابع اليوم الأربعاء 7 أغسطس خلال الساعات المقبله، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، واحدة من مباريات بطولة غرب آسيا حيث يلتقي منتخب الأردن بنظيره الكويتي.