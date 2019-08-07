تردد القنوات الناقلة مباراة السعودية والبحرين اليوم.. موعد مباراة السعودية والبحرين الأربعاء 7 أغسطس...

ننقل لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين على القمر الصناعي النايلسات والعرب سات، بالإضافة إلى موعد مباراة السعودية ضد البحرين، في إطار مباريات بطولة غرب آسيا، تابعونا خلال المقال التالي، والتحديثات الدورية على مدار اليوم.
يتم نقل مباراة السعودية والبحرين اليوم على قمري العربسات والنايلسات، من خلال القنوات الرياضية المتعددة مثل قناة العراقية الرياضية، وقناة الكويت الرياضية، وقناة الأردنية الرياضية.
تردد قناة العراقية الرياضية
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|النايلسات
|12360
|4/ 3
|27500
|النايلسات
|12562
|6/ 5
|27500
تردد قناة الكويت الرياضية
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|النايلسات
|11678
|4/ 3
|27500
|العربسات
|12523
|4/ 3
|27500
تردد قناة الأردنية الرياضية
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|معامل الاستقطاب
|النايلسات
|10940
|6/ 5
|27500
|H
|النايلسات
|12398
|6/ 5
|27500
|V
|العربسات
|12054
|6/ 5
|27500
|عمودي
موعد مباراة السعودية والبحرين
يلتقي اليوم فريق السعودية الرياضي مع نظيره البحريني في مباريات بطولة غرب آسيا، على ملعب فرانسوا حريري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية