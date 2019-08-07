تردد القنوات الناقلة مباراة السعودية والبحرين اليوم.. موعد مباراة السعودية والبحرين الأربعاء 7 أغسطس...

ننقل لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين على القمر الصناعي النايلسات والعرب سات، بالإضافة إلى موعد مباراة السعودية ضد البحرين، في إطار مباريات بطولة غرب آسيا، تابعونا خلال المقال التالي، والتحديثات الدورية على مدار اليوم.

يتم نقل مباراة السعودية والبحرين اليوم على قمري العربسات والنايلسات، من خلال القنوات الرياضية المتعددة مثل قناة العراقية الرياضية، وقناة الكويت الرياضية، وقناة الأردنية الرياضية.

تردد قناة العراقية الرياضية

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز النايلسات 12360 4/ 3 27500 النايلسات 12562 6/ 5 27500

تردد قناة الكويت الرياضية

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز النايلسات 11678 4/ 3 27500 العربسات 12523 4/ 3 27500

تردد قناة الأردنية الرياضية

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز معامل الاستقطاب النايلسات 10940 6/ 5 27500 H النايلسات 12398 6/ 5 27500 V العربسات 12054 6/ 5 27500 عمودي

موعد مباراة السعودية والبحرين

يلتقي اليوم فريق السعودية الرياضي مع نظيره البحريني في مباريات بطولة غرب آسيا، على ملعب فرانسوا حريري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية