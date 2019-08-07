تردد قناة نسمة Nessma TV 2019 الفضائية على القمر الصناعي النايلسات

ننقل لكم ترجدد قناة نسمة الحمراء Nessma، حيث نتابع معكم من خلا موقعنا عرب نيوز، تردد القنوات المفتوحة المجانية والمشفرة على مختلف الأقمار الصناعية، ونتابع اليوم واحدة من أهم القنوات التي يتم بثها على النايلسات والتي تتبع التلفزيون التونسي، حيث ننقل لكم تردد قناة نسمة الجديد تحديث أغسطس، تردد قناة نسمة.

هذا ونتابع خلال مقالنا هذا نبذة مختصرة عن قناة نسمة، مع عرض لبعض البرامج والمحتوى المتميز الذي تقوم بتقديمه.

قناة نسمة التونسية الحمراء

قناة نسمة التونسية، واحدة من القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايلسات، تم اطلاق بث القناة في 16 جانفي 2007، وهي احدى القنوات الترفيهية الايطالية، تقع مقراتها في تونس وباريس، تمكن في فترة وجيزة من احتلال الصدارة بين القنوات الأكثر شهرة في تونس، نظرا لما تقدمه من محتوى متعدد جعلها في الصدارة عند كافة المشاهدين، وتخاطب قناة نسمة جميع أفراد الأسلرة على اختلاف أعمارهم..

تعمل قناة نسمة على تقديم المحتوى الإعلامي الهادف،عن طريق تقديمها لمجموعة من البرامج الحوارية، والتي تهتم بمجالات الثقافة والترفيه والفن، مع عرضها لمجموعة من الأعمال الدرامية ليس فقط العربية بل والمدبلجة أيضا، والتي يحبها الكثير من المشاهدين، علاوة على تقديمها للأفلام الأجنبية والعربية .

تردد قناة نسمة

القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايلسات 12207 V 4/ 3 27500 نايلسات 11564 H 4/ 3 27500 نايلسات 12576 V 3/ 2 27500

برامج ومسلسلات قناة نسمة التونسية