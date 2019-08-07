تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي اليوم .. موعد مباراة برشلونة و نابولي الأربعاء 7 أغسطس...

نتابع معكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي، وكذلك نتابع معكم موعد مباراة برشلونة ضد نابولي المباراة الودية الهامة، حيث يحظى نادي برشلونة بشعبية جارفة في الوطن العربي، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة العرض والمتابعة الشاملة.
يتم نقل مباراة برشلونة ونابولي على قناة البارسا الرسمية على الهوت بيرد، وأخبار حول إحتمال بث المباراة أيضًا على قناة الشارقة الرياضية، ونرصد معكم الموعد الرسمي للمباراة، وكذلك الترددات المجانية المفتوحة التي تستطيع متابعة المباراة من خلالها.
تردد قناة البارسا على هوت بيرد
- التردد 10834
- الترميز 27500
- الإستقطاب أفقي H
- تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة الشارقة 2019
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|القمر
|11012
|27500
|عمودي V
|نايل سات
|11977
|27500
|عمودي V
|نايل سات
|11800
|27500
|أفقي H
|نايل سات
موعد مباراة برشلونة ونابولي
نادي برشلونة يلتقي مع نادي نابولي الخميس 8 أغسطس، في تمام الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، والساعة 2:30 صباحًا بتوقيت السعودية، والساعة 3:30 صباحًا بتوقيت الإمارات.