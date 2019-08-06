موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم 3-8-2019 والقنوات الناقلة للقاء المرتقب بين البارسا VS نابولي...

نقدم موعد مباراة برشلونة ونابولي كما تتابعون معنا القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي اليوم الاربعاء صباحا، حيث تعد تلك المباراة هي من المبارايات الختامية لكلا الفريقين في الفترة التحضيرية للموسم الجديد موسم 2020، كما نوافيكم بتفاصيل ترددات القنوات الناقلة للقاء المرتقب بين البارسا ونابولي الانجليزي، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة بدء مباراة وديات الاندية للنادي الاسباني المميز خلال الساعات القليلة القادمة، والجدير بالذكر أننا نوافيكم بتفاصيل نتيجة مباراة برشلونة ونابولي وأيضا ملخص مباراة برشلونة فور انتهاء المباراة.

يدخل برشلونة في تلك المباراة مدجج بالنجوم وكامل الصفوف مثل ميسي وجريزمان و سواريز وغيرهم، حيث تقام المباراة على ستاد هارد روك، ويأتي الفريق الكتالوني بعدما حقق فوزاً صعباً على النادي الإنجليزي نادي أرسنال في ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد ضمن بطولة كأس خوان غامبر، أما على الصفة الأخرى فقد أستعد فريق نابولي إستعداداً قوياً للموسم الجديد حيث خاص الفريق الإيطالي 6 مواجهات ودية كانت جميعها بأداء عالي جداً من قبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يطمح الفريق في حصد لقب الدوري الإيطالي بعدما حقق المركز الثاني في الموسم السابق و خسر اللقب أمام فريق الجنوب فريق يوفينتوس الإيطالي

موعد مباراة برشلونة ونابولي

تقام المباراة الودية المنتظرة من جمهور الفريقين في تمام يوم السابع من شهر أغسطس الجاري الموافق السادس من شهر ذو الحجة ، حيث تعد من أقوى المباريات التحضيرية لكلا الفريقين على مستوى التحضيرات الخاصة بكل منهما ويأمل كل فريق في حصد الإنتصار حتى يدخل الموسم الجديد بروح معنوية كبيرة ، وتأتي مواعيد المباراة طبقاً لنظام جرينتيش كالآتي :

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية

في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت جرينيتيش

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي

تم إعلان من خلال قناة بارسا تي في Barca TV على أنها سوف تذيع المباراة المرتقبة مابين برشلونة ونابولي المقامة في ملعب هارد روك عبر شاشتها و تلك الخدمة ليست بجديدة على قناة بارسا تي في Barca TV حيث أذاعت الكثير من المباريات التحضيرية الخاصة بالفريق الكتالوني في الفترة السابقة.