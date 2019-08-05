تردد قناة إم بي سي بوليود 2019 الهندية على نايل سات وموعد عرض الفيلم الهندي Ajnabee

تردد قناة إم بي سي بوليود mbc bollywood على نايل سات أصبح حاليا أهم الترددات المقدمة للأفلام الهندية في الشرق الأوسط، تهتم قناة إم بي سي بوليود بعرض وتقديم الأفلام والمسلسلات الهندية المدبلجة والمترجمة إلى اللغة العربية على شاشتها، دخلت القناة المجال الإعلامي في منذ حوالي خمسه أعوام، ومنذ انطلاقها وقد استطاعت لفت أنظار كل محبي الأفلام الهندية بفضل اختيارها أقوى الأعمال الفنية الهندية لتعرضها على شاشتها.

نقدم لكم من خلال هذا الموضوع تردد قناة إم بي سي بوليود الجديد 2019 على نايل سات وأهم البرامج والمسلسلات الهندية عليها، مع تقديم جدل برامج وأفلام القناة اليوم.

تردد قناة إم بي سي بوليود 2018

يمكنكم متابعينا الكرام استقبال إشارة تردد قناة إم بي سي بوليود من خلال استقبال التردد الوارد في الجدول التالي.

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح 11938 نايل سات أفقي 27500 3/4

قناة إم بي سي بوليود

تتبع قناة إم بي سي بوليود مجموعه قنوات إم بي سي السعودية التي تمتلك العديد من قنوات المنوعات في الوطن العربي، وتعتبر قناة إم بي سي بوليود هي القناة الوحيدة ضمن باقة إم بي سي المتخصصة في الأفلام والمسلسلات الهندية، تعرض القناة دائما أحدث أخبار بوليود وإيرادات الأفلام كما تقدم من خلال برامجها تغطية شاملة لأهم المهرجانات الهندية، فضلا عن ذلك تعرض القناة بصورة مستمرة أحدث الأغاني الهندية لأهم نجوم الهند، هذه العروض المميزة كان لها أثرها الواضح على تردد قناة إم بي سي بوليود الجديد وساهمت بصورة في انتشاره.

الأفلام الهندية

الأفلام والمسلسلات الناطقة باللغة الهندية لها الكثير من المتابعين في دول الخليج والشرق الأوسط، فلا يقتصر المتابعين للسينما الهندية على دول شرق أسيا فقط بل امتدت ثقافة مشاهدة ومتابعة الأفلام الهندية إلى جميع البلدان العربية حاليا، يعود ذلك إلى ما شهدته صناعة السينما الهندية من تطورا ملحوظا في السنوات الماضية، فقد أصبحت الأفلام الهندية تحتوي على الكثير من الإتقان والتميز فيما تقدمه سواء كان من ناحية التصوير أو من ناحية الأعمال الغنائية المقدمة فيها.

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الأغاني الهندية على إم بي سي بوليود

من أهم الأشياء التي تعرضها القناة ودائما ما تنال إعجاب وثقة المشاهدين هي الأغاني الهندية، تنال الأغاني الهندية الكثير من الإعجاب من قبل المشاهدين العرب، إذ أنها تحتوي على الكثير من الإبهار والإمتاع لتضمنها رقصات جديدة دائما فيها الكثير من الحركة والإثارة، بجانب ذلك دائما ما تقدم هذه الأغاني من جانب أشهر نجوم بوليود أمثال شاة روخان وكارينا كابور وغيرهم.

جدول أفلام قناة إم بي سي بوليود.

نعرض عليكم فيما يلي بيان بجدول أفلام قناة إم بي سي بوليود المقدمة على القناة اليوم بتوقيت السعودية.

سرقت زوجي 11:37pm خادع 12:20am حب خادع 01:09am Mukkabaaz 01:54am Zindagi Na Milegi Dobara 04:25am Tu Hai Mera Sunday 06:59am حب خادع 09:04am حب خادع 10:04am سرقت زوجي 10:59am Jab Tak Hai Jaan 11:59am سرقت زوجي 02:59pm حب خادع 03:59pm حب خادع 04:45pm U Me Aur Hum 04:59pm Ajnabee 05:29pm Zindagi Na Milegi Dobara 08:19pm سرقت زوجي 10:55pm حب خادع 11:54pm

أهم أفلام إم بي سي بوليود هذا الأسبوع

تعرض قناة إم بي سي بوليود مجموعة من أشهر الأفلام والمسلسلات الهندية هذا الأسبوع ومنها فيلم Shivaay المنتظر عرضه غذا الأحد 2 ديسمبر في الحادية عشر صباحا، كما تعرض القناة أيضا يوم الاثنين الفيلم الهندي الشيق Humpty Sharma Ki Dulhania في تمام السابعة مساءا بتوقيت السعودية، وفي يوم الثلاثاء ستقدم القناة فيلم Ishaqzaade وفيلم Kill Dilـ وأخيرا ستقدم قناة إم بي سي بوليود يوم الجمعة القادم الفيلم الهندي Hichki في تمام الساعة الثامنة مساءا.

لم يتبقى لنا سوى التذكير باستعدادنا التام للرد على جميع تعليقاتكم واستفساراتكم بخصوص تردد قناة إم بي سي بوليود الموضح بالأعلى، ومن جانبنا سنعرض عليكم دوما جميع ترددات قناة إم بي سي بوليود الجديدة في حال تغيرها.