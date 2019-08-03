اضبط الآن تردد القنوات السودانية 2019 تحديث أغسطس على كافة الأقمار الصناعية

أخبار تردد القنوات السودانية، تحظى القنوات السودانية بشعبية كبيرة لدى الكثير من المواطنين، من أجل التعرف على الأحداث الجارية، فقد سعينا من أجل توفير كافة الترددات للقنوات السودانية، حتى تكون متوفرةفي كل بيت لجميع المواطنين السودانيين، تردد القنوات السودانية 2019.

تابعونا داخل المقال التالي للتعرف على كافة ترددات القنوات السودانية المفتوحة على النايلسات وعرب سات وبدر سات.

تردد القنوات السودانية 2019

في العام الحالي شهدت ترددات القنوات السودانية، تغيرا كبيرا، ولأن القنوات التلفزيونية هي الوسيلة ليصال الرسائل إلى الشعب السودانيمباشرة، فهي تعمل على نهضة السودان والتطوير فيها، بالإضافة إلى تطوير الجمهور صاحب الثقافة العريقة.

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ومن أجل متابعة الأخبار حصريا ونقلها مباشرة، على التلفزيون السوداني، ننقل لكم تردد القنوات السودانية 2019.

تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب معدل الترميز نايلسات 10795 6/ 5 V 27500 عربسات 12654 6/ 5 H 27500 بدر سات 4 12523 4/ 3 V 27500 أقمار أخرى 12424 6/ 5 H 27500

تردد قناة الملاعب السودانية Sudan Sport

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب الملاغب السودانية بدر 12034 27500 H

تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب الترميز بدر 4 11350 4/ 3 H 30000 بدر 4 12523 4/ 3 V 27500 أقمار أخرى 12721 4/ 3 V 2220

تردد قناة سودانية 24 Sudania

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب الترميز بدر 4 12034 6/ 5 H 27500 بدر 4 12523 4/ 3 V 27500

تردد قناة السودانية دراما Sudan Drama

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب الترميز بدر 4 12523 4/ 3 H 27500

تردد قناة طيبة Tayba TV

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب بدر 4 11350 30000 4/ 3 H

تردد قناة العالمية AL Alamyia TV

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب بدر 4 12034 27500 6/ 5 H

تردد قناة الجزيرة الخضراء AL Gazira AL Khadra

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

تردد قناة سودانا Sudanna TV

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ نايلسات 11334 H 27500 4/ 3

تردد قناة جنوب دارفور South Darfur TV

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ بدر 4 11747 27500 V 4/ 3

تردد قناة أنغام الموسيقية Angham Channel

القمر التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ معدل الترميز بدر 4 12523 V 4/ 3 27500

تردد قناة امدرمان Oumdrman TV

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

تردد قناة المريخ AL Marikh TV

القمر التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

تردد قناة السودان للمعرفة TASITI

القمر التردد الترميز الاستقطاب بدر 4 12034 27500 H

هذا ونرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم بشأن معرفة ترددات القنوات على النابل سات والأقمار الصناعية الأخرى، وسوف يتم تحديث الجدول باستمرار في حال حدوث تغيير في التردد الموجود بالجدول..