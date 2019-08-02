اضبط تردد قناة الكويت الرياضية و الرياضية بلس Kuwait Sport 2019 الناقلة مباراة لبنان وسوريا على...

أخبار تردد للقنوات الفضائية على النايلسات والعرب سات، ومن بين تلك القنوات والتي تلقى اهتماما بالغا من قبل المشاهدين تردد القنوات الرياضية، ونحن اليوم بصدد الحديث عن تردد قناة الكويت الرياضية، والتي تعد من أهم القنوات الفضائية على التلفزيون الكويتي، تردد قناة الكويت الرياضية.

وننقل لكم في مقالنا هذا تردد قناة الكويت للرياضة على كافة الأقمار الصناعية، مع نبذة مختصرة عن القناة.

قناة الكويت الرياضية

تعد قناة الكويت الرياضة واحدة من أهم القنوات التي يتم بثها على شاشة التلفزيون الكويتي، وتسمى بقناة المويت سبورت والتي تتبع وزارة الإعلام، والتي تضم قناتين للشأن الرياضي الأولى كويت بلس والثانية كويت بلس سبورت.

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وتعمل قناة الكويت الرياضية على نقل العديد من المباريات الرياضية الهامة والدوريات الرياضية التي تخص الأندية الكويتية، والمنافسات الرياضية الأخرى.

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport 2019 على العربسات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب اتلانتيك بيرد 11054 27500 عمودي العربسات 12523 27500 افقي

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport 2019 على النايلسات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايلسات 11678 27500 رأسي 4/ 3

تردد الكويت الرياضية على كافة الأقمار

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب جالاكسي 19 12028 22000 3/4 أفقي H هيسبا سات 12052 27500 3/4 أفقي H يوتل سات 11055 27500 3/4 رأسي

تردد قناة الكويت الرياضية بلس kuwait sport plus على النايلسات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب النايلسات 12523 27500 3/ 2 أفقي النايلسات 11823 27500 3/ 2 رأسي

تردد قناة الكويت الرياضية بلس على العربسات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب العربسات 12523 27500 4/ 3 أفقي العربسات 11823 27500 4/ 3 رأسي

وفي حالة وجود أية تغييرات في تردد القناه، سيتم على الفور تعديل الجداول وتحديثها بتردد قناة الكويت الرياضية الجديد.

تحديث: تابعونا اليوم عبر تردد قناة الكويت الرياضية، حيث مباراة لبنان وسوريا لكرة القدم، في مباريات بطولة غرب اسيا والمقامة حاليا في كربلاء بالعراق.