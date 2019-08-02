ضبط تردد قناة الأردن الرياضية Jordan Sport 2019 على النايلسات ستالايت

نتابع من جديد أخبار تردد لقناة الأردن الرياضية، والتي تعد من اهم القنوات على التلفزيون الأردني، ويبحث الكثيرون من عشاق الكرة الساحرة المستديرة، على تردد قناة الاردن الرياضية، والتي أصبحت تتمتع بجماهيرية شعبية عريقة، نظرا للمحتوى الذي يتم تقديمه من خلال شاشة قناة الأردن الرياضة، تردد قناة الأردن الرياضية.

وننقل لكم خلال السطور القادمة نبذه مختصرة عن قناة الأردن الرياضية، وأحدث ترددات القناة على النايلسات والأقمار الأخرى.

قناة الأردن الرياضية

قناة الأردن الرياضية، واحدة من القنوات التابعة للتلفزيون الأردني، والتي تتبع مؤسسة التلفزيون والإذاعة الأردنية، تعمل على تقديم المحتوى الإعلامي الهادف الذي يتميز بجودة الآداء مرتكزا في ذلك على الاحتراف المهني، تبث قناة الأردنية الرياضية على مدار 24 ساعة وتقوم بنقل المباريات الهامة التي تهم المواطن الأردني، في مجال كرة القدم والعديد من الرياضات الأخرى، مثل ركوب الخيل والتنس وكرة السلة.

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كما تحرص القناة على عرض البرامج الممتعة والشيقة، والتي تقوم بدورها باجتذاب العديد من الجماهير في الوطن العربي، وتحرص على تقديم برامجها من خلال الاستديوهات التحليلية بواسطة مجموعة متميزة ومتخصصة من الاعلاميين، كما تعمل قناة الاردن الرياضية على تسليط الضوء لكافة القضايا والمشكلات الرياضية والتي تواجه الأندية الرياضية في الأردن.

تردد قناة الأردن الرياضية على النايلسات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب النايلسات 10930 27500 6/ 5 H النايلسات 12398 27500 6/ 5 V

تردد قناة الأردن الرياضية على العربسات والهوتبيرد

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب عربسات 12054 27500 6/ 5 عمودي هوتبيرد 12398 27500 6/ 5 أفقي

تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد عن تردد قناة الاردن الرياضية، هذا وفي حالة تغير الترددات الموجودة عاليه، سيتم تحديث جدول تردد قناة الأردن الرياضية على الفور بالترددات الجديدة.

تابعونا باستمرار من أجل معرفة التردد الجديد لقناة الأردن الرياضيه تحديث أغسطس 2019.