تردد قناة الساحة AL Saha أغسطس 2019 على النايل سات

يبحث الكثير عن تردد قناة الساحة، وقد حظيت الدراما السعودية والخليجية مؤخراً بإهتمام بالغ من قبل الجمهور المصرى والعربى بعد ان كانت حبيسة داخل دول الخليج لفترة كبيرة، ويرجع هذا إلى التقدم الملحوظ فى الإخراج والتصوير والإهتمام بتصوير الواقع الذي يعيشه المواطن.

وتقدم قناة الساحة محتوى متنوع ومميز من برامج التراث والشعر والأدب والثقافة وغيرها من ألوان الأدب منذ عام 2006 وحتى الآن، ومن هنا قررنا فى “عرب نيوز” نقل تردد قناة الساحة لكم، فأكملوا قراءة المقال.

تردد قناة الساحة

بعد نجاح ملحوظ للمسلسلات الخليجية وبرامج التراث العربى والخليجى خصصت قنوات تلفزيونية لعرض المحتوى الدرامى والشعبى السعودى والخليجى، فالموروث والتراث العربي كبير ويحتاج إلى قنوات متخصصة فيه لرفع الوعي والإدراك لدى الجمهور، ولهذا انطلقت قناة الساحة لتكون إحدى هذه القنوات المميزة والمتخصصة فى تقديم هذا النوع النادر من المحتوى، وكما وضحنا لكم من قبل تردد قناة القصيم لأفضل المسلسلات العربية، نقدم لكم تردد قناة الساحة، فقط اضبط ترددها بكل سهولة على القمر الصناعي نايل سات هكذا.

القمر التردد معامل الترميز الاتجاه نايل سات 12168 27500- 5/6 رأسي

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