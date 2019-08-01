Adjust the signal تردد قناة العراقية الرياضية Iraqiya Sports 2019 الجديد تحديث أغسطس على النايلسات

ننقل أخبار تردد قناة العراقية الرياضية، ننقل لكم محبي وعاشقي الساحرة المستديرة في العراق، تردد القنوات الرياضية المفتوحة والمشفرة على النايلسات، حيث نتابع تردد قناة العراقية الرياضية، والتي تعد من أشهر قنوات التلفزيون العراقي، هذا ويزداد البحث عن تردد العراقية الرياضية، نظرا لنقلها حدثا كرويا هاما اليوم الثلاثاء 30 يوليو، تردد العراقية الرياضية على النايلسات.

تابعونا خلال الأسطر القادمة، لمعرفة المزيد عن أحدث تردد لقناة العراقية الرياضية، وأهم البرامج التي يتم تقديمها على العراقية الرياضية، حيث تعرض الآن على قناة العراقية الرياضية مباراة العراق ولبنان في بداية بطولة غرب آسيا..

قناة العراقية الرياضية

قناة العراقية الرياضية، واحدة من أهم القنوات الفضائية على النايلسات والتي تبث على التلفزيون العراقي، تأسست القناة في عام 2005، وامتلكت القناة الحق الحصري في نقل و إذاعة مباريات الدوري العراقي الممتاز، بعد ما كانت قناة النهرين تقوم ببثه، إلا أن القناة رفضضت في البداية، حتى تم اغلاق قناة النهرين، وبذلك تمكنت قناة العراقية الرياضية في الحصول على الحق الحصري لنقل الدوري وحدها.

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تهتم القناة بنقل جميع الأحداث والأخبار التي تهم الأندية والمنتخبات العراقية، كما تعمل على نقل المباريات الهامة لها سواء كانت الةدية أو الدورية، وتمتلك القناة من 5 إلى 6 استديوهات تحليلية لنقل وتحليل أحداث المباريات.

تردد قناة العراقية الرياضية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايلسات 12562 27500 6/ 5 النايلسات 12360 2894 4/ 3

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برامج قناة العراقية الرياضية

برنامج برلمان الرياضية.

برنامج الاستوديو التحليلي.

برنامج أنت الحكم.

برنامج الدوري.

برنامج اوربيات.

برنامج معايشة رياضية.

وفي حالة حدوث أي تغيير في تردد قناة العراقية الرياضية الموجود في الجدول، سيتم تحديث الجدول فورا، كما نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم بشأن تردد القنوات الأخرى الذي ترغبون في معرفته.

تحديث: تزداد عمليات البحث حول تردد قناة العراقية الرياضية من قبل محبي الكرة الرياضية.