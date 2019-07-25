تردد قناة طيور الجنة 2019| toyor aljanah baby نايل سات وعربسات

نقدم تردد قناة طيور الجنة 2019 لكافة المتابعين للقناة في العالم العربي، وذلك بعد أن تم تغيير التردد لضمان وصول افضل جودة، حيث نجحت قناة طيور الجنة في الدخول إلى قلوب ملايين الأطفال والكبار بسبب ما تقدمة من محتوى مميز وفريد من نوعه، وغير المحتوى المكرر في كافة القنوات الأخرى، ومن أشهر نجوم القناة” جنا مقداد، براء العويد، المعتصم بالله، الوليد، خالد مقداد، وغيرهم، والآن إليكم تردد طيور الجنة على النايل سات.

تردد طيور الجنة 2019

ومن الجدير ذكره أن قناة طيور الجنة تعد الخيار الأول لجميع الأمهات لأنها تقدم إليهم العديد من البرامج المميزة والتي تحثهم على ممارسة الرياضة، وتعطيهم النظام الغذائي الصحي، وتعلمهم القيم الأخلاقية السامية، واتباع تعاليم ديننا الإسلامي، ونعلمهم حب الجار، والرفق بالحيوان، ومسامحة الغير، والصدق والأمانة وعدم الكذب، وجاء تردد طيور الجنة 2019 على عربسات كالتالي:

القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز نايل سات 11310 افقي 27500 عربسات 11387 افقي 27500

أغاني toyor aljanah

وتقدم قناة طيور الجنة بيبي مجموعة كبيرة من الأغاني الشيقة والجذابة والتي منها” عصومي ضرب وليد، ماما جابت بيبي، قمر سيدنا النبي، مرة طلعنا ومشينا، الحرامي النشال، الدودة، حجا والحمار، حميدو والقطة، حب اللولو، أنشودة يارب، وغيرهم”، وأيضاً تقدم برامج مثل برنامج ست البيت الصغيرة، برنامج صوتك كنز.

ومن خلال هذه الترددات أيضا يمكن استقبال قناة طيور الجنة بيبي.