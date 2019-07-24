القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد القادمة بالترددات في كأس الدولية للأبطال وموعد...

تتابعون في هذه المقالة المميزة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد القادمة ضمن منافسات ومباريات كأس الدولية للأبطال في موسمها الحالي، كما نوافيكم بتفاصيل موعد مباراة ريال مدريد القادمة امام اتلتيكو مدريد كما نوافيكم بتفاصيل نتيجة مباراة الريال القادمة وملخص المباراة فور انتهاء الموقت الاساسي للمباراة، تابعونا علي موقع عرب نيوز للمزيد,

يلاقي ريال مدريد الاٍسباني نادي اتلتيكو مدريد بعدما أبرم النادي الاٍسباني الكثير من الصفقات التدعيمية له من خلال سوق الاٍنتقالات الأخير حيث إستطاع النادي إبرام أهم صفقة في آخر سنوات ريال مدريد وهو اللاعب البلجيكي المبدع إيدين هازارد وأيضاً إستطاع التعاقد مع الجوهرة الصربية لوكا يوفيتش الذي تنافس الكثير من الأندية على ضمه وأيضاً إستطاع إبرام الجناح الفرنسي الطائر ميندي لاعب ليون السابق.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد والتي من المقرر إذاعتها ى قناة RMTV الخاصة بريال مدرير التي تذيع أهم مباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد.

تردد قناة RMTV الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

نقدم لكم التردد الجديد لقناة RMTV التي سوف تذيع مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد التحضيرية للموسم الجديد وسوف تذيع الكثير من المباريات الآخرى التحضيرية للموسم الجديد 2020.

القمر الصناعي التردد الاٍتجاه معدل الترميز معامل التصحيح الهوت بيرد 11785 أفقي 27500 5/6 HISPASAT 11811 رأسي 27500 30 غرب استرا سات 11686 رأسي 27500 13.2 غرب

ترددات القنوات الرياضية