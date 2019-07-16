تردد قناة التربوية السورية 2019 على النايل سات وانتظار اعلان موعد نتائج التاسع شهادة التعليم الأساسي...

نتابع من خلال عرب نيوز أقوى القنوات الفضائية المشفرة والمجانية على النايلسات والأقمار الصناعية الأخرى، وننقل لكم تردد قناة التربوية السورية المفتوحة على النايلسات، والتي تعد القناة التربوية الأولى في الجمهورية السورية، والتي تهتم بالشأن التربوي التعليمي بالدرجة الأولى، ونعرض على حضراتكم أهم البرامج التي تبث على قناة التربوية السورية، كما ننقل لكم تردد القناة على النايلسات تحديث يوليو 2019، تردد التربوية السورية.

وفي البحث عن سر تقدم الشعوب الأجنبية الأوربية مثل المانيا وانجلترا وأمريكا، وجد أن السر الوحيد الذي يكمن وراءه هذا التقدم هو الإهتمام بالشأن التعليمي في المقام الأول وكيفية بناء شخصية الطالب تربويا وتعليميا، وقد خطت على إثر تلك الشعوب الجمهورية السورية، فجعلت التعليم والإهتمام به الشاغل الأول والأخر لها باعتباره أساس التقدم في المجتمع، لذا قامت باطلاق قناة التربوية السورية، يقينا منها أن للدور الإعلامي جانب من تحقيق الهذف المنشود من اطلاق القناة.

تردد قناة التربوية السورية 2019

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انطلق البث التجريبي للقناة في عام 2008، من العاصمة السورية دمشق، وكانت ادارة القناة المشرف الرئيسي عليها هي وزارة التربية السورية، ونظرا لاقبال المشاهدين عليها، تم اطلاق بث القناة على قمري النايلسات والعربسات، وتقوم القناة بنقل البرامج الثقافية التي تخاطب جميع أفراد الأسرة التربوية، كما تنقل جميع الأخبار التي تخص وزارة التربية السورية، كما تحرص القناة على تقديم الشروح التفصيلية للدروس المقررة في مناهج مراحل التعليم في رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي.

وقد كان الهدف الأساسي من اطلاق بث قناة التربوية السورية هو نشر الوعي التربوي والثقافي بين أفراد الشعب الصوري، والذي ينتج به بناء جيل من الشباب معتمدا على الأخلاق التربوية الحميدة، متمسا بالقيم والتعاليم الإسلامية.

تردد التربوية السورية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز جودة القناة النايلسات 11315 عامودي 27500 SD عادية

تردد التربوية السورية مباشر

وحرصا من قناة التربوية السورية على أن يصل كل جديد للمواطن السوري أولا بأول، قامت باطلاق خدمة البث المباشر للقناة من خلال البث المباشر للتربوية السورية، مما جعل القناة في المرتبة الأولى من بين القنوات السورية الأخرى.

برامج قناة التربوية السورية