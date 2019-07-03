ترددات النايل سات الجديدة لشهر يوليو 2019 | تردد قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات

يعد قمر النايل سات من أهم الأقمار الصناعية الموجودة حول العالم حيث يقوم بتقديم مواد إعلامية ترضي لجميع المشاهدين، ويوجد قنوات دينية متخصصة، وأيضا قنوات رياضية، ويوجد تعليمية تقوم بتقديم كل الأخبار الحصرية بالإضافة إلى وجود قنوات جديدة تقوم بتغيير الترددات بشكل دائم على قمر النايل سات بسبب اهتمام عدد كبير من المشاهدين، وبعد المتابعين ينزعجون كثيرا بسبب تغير الترددات بشكل دائم، ولكن لا يعرفون سبب حدوث هذا التغير في الترددات لمتابعة القنوات الموجودة على النايل سات حتى يتمكنوا من مشاهدة أفضل دون تقطع للبث.
ترددات النايل سات الجديدة لشهر مايو 2019
يمكن لجميع متابعين قمر النايل سات في الوطن العربي، وحول العالم الحصول على ترددات الجديدة للقنوات، وجميعها تعمل بشكل سريع، ويوجد أيضا بعض القنوات الجديدة التي تم إضافتها على قمر النايل سات ويمكنك الحصول على تردد أي قناة تريدها من هنا، والآن سوف نتعرف على ترددات النايل سات الجديدة وهي:
|القناة
|تردد
|بندر عدن الفضائية
|12682/V/30000
|قناة الرعب SCARE
|10873 /27500/V
|كايرو وان أكشن | C1 ACTION
|12562/27500/V
|دى موڤيز رعب | D MOVIES
|12604/H/27500
|شاروخان فيلم | AL SA3A FILM
|10873/27500/V
|سبايدر أكشن | Al Walid TV
|12604/H/27500
|نجوم هوليود رعب | Hollywood Horror
|12562/V/27500
|نجوم هوليود موڤيز | NJOOM HOLLYWOOD
|12562/V/27500
|دبى وان | DUBAI ONE
|التردد الأول: 11785/V/27500 التردد الثاني: 12418/H/27500
|الكويتية الثانية | KTV CH2
|التردد الأول: 11678/V/27500
التردد الثاني FULL HD: 11054/V/27500
|زى أفلام | ZEE AFLAM
|11938/V/27500
|بى فور يو أفلام | B4U Aflam
|11938/V/27500
|قناة المولد
|10873/V/27500
ترددات قنوات القمر نايل سات وطريقة التقاط نايل سات
سوف نتعرف على أسهل الطرق التي تساعد على ضبط طبق الاستقبال، والحصول على أفضل مشاهدة، وأيضا حتى نحصل على كل ترددات القمر كاملة يجب إتباع الآتي:
- عليك اختيار نوع سلك جيد، وأفضل نوع هو LNB نحاسي، ويجب تجنب طول مسافة السلك بين الطبق، والريسيفر قدر المستطاع.
- بعد ذلك تقوم بضبط طبق الاستقبال الموجود لديك، واستقبال جميع ترددات قمر النايل سات من خلال هذا الترددات وهما:
- 11603 أفقى أو H معامل ترميز 27500
- 10758 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500
- عند وضع هذه الترددات للدرجة القصوى من حيث جودة الإشارة وقتها يمكنك الحصول على جميع الترددات الموجودة دون حدوث تقطيع أو تشويش أثناء متابعة هذه القنوات.