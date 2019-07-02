ترددات

عاجل شاهد تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس × موريتانيا اليوم الثلاثاء 2-7-2019 في بطولة كأس...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس وموريتانيا ملخص ونتيجة مباراة تونس ومالي ، اليوم في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، اليوم الثلاثاء 2 يوليو  2019،Watch the match Tunisia and Mauritania ولا أحد يستطيع أن يُنكر أن مباراة اليوم ستكون قوية حيث أنها تجمع بين فريقين من ألمع المنتخبات الأفريقية، فى ثالث جولات نسور قرطاج في بطولة كأس الامم الافريقية فى دور المجموعات African Cup of Nations حيث سوف يكون توقيت مباراة تونس وموريتانيا    اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السويس Tunisia will meet with Mauritania  in the third round of the group stage in the 2019 African Cup of Nations,وهناك الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي يفضلون المنتخب التونسي ويرغبون بمتابعة كافة مبارياته، وذلك من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، وسوف نتابع معكم تردد القنوات التي ستقوم بنقل المباراة اليوم الثلاثاء  2 يوليو 2019.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس وموريتانيا مباشر

والجدير بالذكر أن المنتخب التونسي واحد من المنتخبات الواقعة في المجموعة الخامسة، ويشاركها منتخب أنجولا ومنتخب موريتانيا ومنتخب مالي، ولذلك سيقوم المنتخب التونسي ببذل جهود كبيرة حتى يتمكن من الفوز اليوم وبذلك يضمن فرصة التأهل إلى الدول المقبل في بطولة أمم أفريقيا.

ويبحث الجميع عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا لمشاهدة مباراة المنتخب التونسي ضد منتخب موريتانيا  بشكل جيد دون تقطيع أو تشفير وهذا ما سأقدمه لكم في السطور التالية، فتابعونا

ونذكر أيضًا أن مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الموريتاني ستقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية .

توقيت مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا  اليوم

سنكون على موعد مع مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا فى ثالث جولات دور المجموعات من مباريات كأس إفريقيا 2019، حسب التوقيتات التالية

20:00  بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.
19:00 بتوقيت غرينتش.
21:00 بتوقيت مصر المحلي والسودان.
22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
23:0 بتوقيت الامارات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا مباشر اليوم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي عن قائمة القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لمشاهدة مباراة تونس ومالى مباشرة وبدون تقطيع او تشويش، وسوف تذاع مباراةتونس ومالى على الهواء مباشرة في بث حي  على القناة المصرية الأرضية الجديدة تايم سبورت التي تم إطلاقها خصيصًا لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد حصلت مصر على حقوق بث وإذاعة بعض مباريات البطولة باعتبارها المستضيف، كما سيتم إذاعة المباراة على قناة beIN SPORTS Max HD 1 القطرية المشفرة وقناة بي إن سبورت ماكس أش دي 2،هذا بخلاف انه يمكن مشاهدة مباراة تونس ومالى بث مباشر من خلال تردد  قناة ارينا سبورت.

Advertisements

شاهد ايضاً

  1. جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر 
  2. جدول مواعيد مباريات منتخب المغرب
  3. جدول مواعيد مباريات منتخب تونس 
  4. جدول مواعيد مباريات منتخب مصر 

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا مجانًا

وسوف نتعرف من خلال الجدول التالي على جميع القنوات المفتوحة التي ستعمل على نقل المباراة للجماهير، وكذلك سنتعرف على الأقمار الصناعية التي تنقل المباريات:

القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة التشاد
قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 قناة بين سبورت الفرنسية
DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة ديكال بلوس
Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

تردد قناة اورتيم ORTM
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب  ORTB
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا
EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا
Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500

EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

تردد قناة يورو سبورت 2
Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة Eurosport 2
Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة سبورت بلوس  SPORT +
Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى
EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول
Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة UBC TV Uganda
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

تردد قناة RTS1
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا