الارشيف / ترددات

الآن القنوات المفتوحة الناقلة مباراة “المغرب × جنوب أفريقيا” في الجولة الثالثة من بطولة...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نقدم لكم الان القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا وذلك في إطار الجولة الثالثة للمنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أن هناك العديد من القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا مباشر يوم الأثنين 1-7-2019 في كأس افريقيا التي ستعمل على نقل المباراة للجماهير مجانًا، وخصوصًا وأن مباراة اليوم ستكون قوية، حيث أن المنتخب المغربي له قدره، ويمتلك لاعبين متميزين، وكذلك منتخب جنوب أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا

والجدير بالذكر أن مباراة المغرب وجنوب أفريقيا هي واحدة من المباريات التي تُقام في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تنطلق في الوقت الراهن في مصر، وذلك منذ يوم 21 يونيو 2019، وستستمر معنا هذه البطولة حتى يوم 19 يوليو المقبل.

ويبحث الكثير من محبي كرة القدم عن قائمة القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تنقل أهم مباريات البطولة، وعلى رأسهم مباراة القادمة للمغرب وهي مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، كما تنقل القناة المصرية الأرضية الجديدة تايم سبورت   كافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والجدير بالذكر أن شبكة قناة بي إن سبورت ماكس أش دي 2 ، تعمل على نقل المباراة، ولكن قنوات بي إن سبورت ينبغي أن يتم الاشتراك بها كي يستطيع المشاهد مشاهدة المباريات،  ويمكن كذلك مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب وجنوب أفريقيامن خلال تردد  قناة ارينا سبورت.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة المغرب وجنوب أفريقيا مجانًا

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا والجدير بالذكر أن هذه المباراة سوف تقام الأثنين 1 يوليو 2019  في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل المباراة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت المشفرة، بالإضافة إلى القنوات التالية التي تعمل على نقل المباراة مجانًا وبدون اشتراك:

القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة التشاد
قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 قناة بين سبورت الفرنسية
DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة ديكال بلوس
Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Advertisements

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

تردد قناة اورتيم ORTM
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب  ORTB
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا
EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا
Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500

EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

تردد قناة يورو سبورت 2
Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة Eurosport 2
Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة سبورت بلوس  SPORT +
Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى
EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول
Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة UBC TV Uganda
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

تردد قناة RTS1
Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا