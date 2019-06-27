شاهد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دور الثمانية بطولة كوبا امريكا 2019 على الاقمار الصناعية...

شاهد الان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كوبا أمريكا 2019، مباراة تشيلي – أوروجواي بث مباشر، نحن على موعد لمشاهدة البطولة الصيفية ” كوبا أمريكا 2019″ والمتوقع انطلاقها 14 يونيو 2019، حيث سيتم استضافة هذه البطولة دولة البرازيل الموسم 46، فمن المعروف أن بطولة كوبا أمريكا تقام كل 4 سنوات وكانت من نصيب البرازيل عاشقة كرة القدم، والجدير بالذكر بأن لأول مرة تشارك دولة عربية في البطولة وهي دولة قطر بطل أسيا لعام 2019، ومن هذا الأمر تابعونا في كل جديد عن بطولة كوبا أمريكا 2019، فكونوا معنا:

مباريات دور الثمانية فى كوبا أمريكا 2019

خلال بطولة كوبا أمريكا 2019 تأهلت ثمانية منتخبات إلى ربع النهائى، وهم البرازيل وفنزويلا، وكولومبيا ، وبيرو، الأرجنتين، وتشيلي، وأوروجواى.

مباريات دور الثمانية كالتالي:

البرازيل ضد باراجواي يوم الجمعة 28 يونيو 2019،

الأرجنتين ضد فنزويلا يوم الجمعة 28 يونيو 2019،

كولومبيا ضد تشيلي يوم السبت 29 يونيو 2019،

أوروجواي ضد بيرو يوم السبت 29 يونيو 2019،

بطولة كوبا أمريكا 2019

تنطلق بطولة كوبا أمريكا 2019 من يوم 14 يونيو حتى 7 يوليو 2019، والتي تضم 12 منتخباً تقريباً، على أن يتم تقسيمها إلى 3 مجموعات، والذي سيتأهل بلقب البطولة هما المركزين الأول والثاني مباشرة، كما سيتم تكريم اثنين الحاصلين على المركز الثالث من خلال عدد النقاط، وسيتم احتسابها على فارق الأهداف، عدد الأهداف المسجلة، وعدد الأهداف التي استقبلتها في حال التساوي، وغير ذلك سيلجأ الحكام إلى اللعب النظيف.

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تقام بطولة كوبا أمريكا بمشاركة اثني عشر منتخب على ثلاث مجموعات، وكل مجموعة تضم أربع منتخبات، وتضم المجموعة الأولى منتخب البرازيل مستضيف البطولة بجانب بوليفيا وفنزويلا وبيرو، وفى المجموعة الثانية تضم منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي وقطر الآسيوى صاحب الدعوة، وفى المجموعة الثالثة تشارك منتخبات أوروجواي والإكوادور واليابان الأسياوى صاحب الدعوة الثانية ومنتخب تشيلي حامل اللقب.

رسميــــا : جميع القنوات المجانية والمشفرة الناقلة لكوبا أمريكا 2019 علي مختلف الأقمار

مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2019

المجموعة الدول المجموعة الأولى البرازيل – بيرو – فنزويلا – بوليفيا المجموعة الثانية قطر – كولومبيا – الباراجواي- الارجنتين المجموعة الثالثة الأوروجواي – اليابان – تشيلسي – الإكوادور

تردد القنوات الناقلة كوبا أمريكا 2019

عادةً تمتلك قنوات بي إن سبورت العربية حقوق البث الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما توفر بعض القنوات الأخرى نقل المباريات لمشاهديها مثل:

قناة دهوك Duhok TV عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معامل الترميز القطب الاتجاه معامل تصحيح الخطأ 11188 27500 عمودي NSS 57°E 6/5 1774

قناة Idman عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معدل الترميز الاستقطاب الاتجاه 11169 27500 عمودي AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3 على القمر الصناعي

التردد معدل الترميز الاستقطاب الاتجاه 11900 27500 عمودي 26°E

قنوات Trt Sport Turkey