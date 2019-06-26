تردد قناة يورو سبورت المفتوحة eurosport hd الناقلة مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم مجانا 2019

تردد قناة يورو سبورت المفتوحة eurosport hd الناقلة لماتش مصر والكونغو اليوم مجانا في الجولة الثانية من دور المجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 وهناك الكثير من عشاق الساحرة المستديرة وممن سيتابعون اللقاء يريدون معرفة تردد قناة يورو سبورت المفتوحة hd الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 مجانا ، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت ماكس الناقل الحصري للبطولة.

تردد قناة يورو سبورت المفتوحة hd الناقلة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 نايل سات وهوت بيرد، هو ما يرد في معرفته العديد من المشاهدين حيث أعلنت القناة نقلها لمباريات كأس أمم أفريقيا مجانا بدون تشفير وذلك من أجل كسر احتكار بعض القنوات التي اكتسبت حقوق بث البطولة بشكل حصري.

تردد قناة يورو سبورت المفتوحة eurosport hd

تقدم قناة يورو سبورت الألمانية المفتوحة محتوى رياضي متميز فهي تقوم بنقل مباريات البطولات المختلفة مجانا بدون تشفير بالإضافة إلى نقلها إلى أحداث أوربية مهمه و الدوري الإفريقي و الاولومبياد الدولي فهي قناة متكامله تبث وفق احدث المعايير والأنظمة المعروفة.

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وتُقام اليوم الأربعاء 26-6-2019 مباراة مصر والكونغو في المجموعة الأولى بالجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا والتي ستشهد الكثير من المتعة والإثارة حيث يسعى خلالها كلا المنتخبين للعبور وتحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل التأهل للدور القادم من البطولة.

ونستعرض عليكم الآن تردد قناة يورو سبورت eurosport hd نايل سات وهوت بيرد الناقلة لماتش مصر والكونغو اليوم مجانا في كأس أمم أفريقيا 2019.

تردد قناة يورو سبورت eurosport hd نايل سات

التردد الترميز تصحيح الخطأ 12034 H 27500 3/4

تردد قناة يورو سبورت هوت بيرد

تردد قنوات يورو سبورت هوت بيرد Eurosport

‏Eurosport 1HD

‏10911 V 27500

‏Eurosport 2HD

‏12284 H27500

Eurosport 3HD

‏11411 H 27500

‏Eurosport 4HD

‏11278 V 27500

‏Eurosport 5HD

‏10834 V 27500