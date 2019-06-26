“تردد قناة الغد العربي” Alghad TV 2019 \\ اضبط الان قناة الغد العربي على النايل سات

تردد قناة الغد العربي الإخبارية Alghad الإماراتية 2019، بالفترة الراهنة تزايد البحث عن تردد القناة الإخبارية “الغد العربي”، بسبب أنها قناة حيادية وتنقل كافة الأخبار بالوطن العربي والدول الأوربية عبر المراسلين المحترفين المنتشرين في كل دول العالم الأوربي والعربي، وحققت تلك القناة أكبر نسب مشاهدة بالفترة الأخيرة.

قناة الغد العربي الإخبارية، هي قناة إماراتية ويتم البث من القاهرة ومن لندن في المملكة المتحدة، فهي تعتبر أول قناة بالوطن العربي ينطلق بثها من الوطن العربي والغربي أيضًا، وهذه القناة تقدم العديد من البرامج الرياضية والسياسية والإخبارية والثقافية والفنية، وفي تلك السطور سنتعرف عن البرامج التي تقدمها القناة.

أبرز البرامج المقدمة من قناة الغد العربي 2019

برنامج منابر وسيوف.

برنامج وراء الحدث.

برنامج في الملعب.

برنامج السوق الرياضي.

برنامج أبعاد.

برنامج نوافذ.

برنامج أوراق فلسطينية.

برنامج يوم جديد.

تردد قناة الغد Alghad TV الإخبارية

القمر: النايل سات

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: (V) عمودي

تردد قناة الغد العربي الإخبارية على النايل سات