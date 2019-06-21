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يبحث جمهور الكرة عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمشاهدة حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية، إذ اعتاد جمهور الوطن العربي منذ بطولة كأس العالم السابق مشاهدة بعض مباريات المنتخبات العربية على قنوات بين سبورت المفتوحة مجانا، ونستعرض معكم في الفقرة التالية تردد قناة Bein Sports المفتوحة لإستقبال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة Bein Sports المفتوحة
نقدم لكم تردد قناة Bein Sports المفتوحة في مصر والتي يبحث عنها جميع مشجعين منتخب الفراعنة اليوم 21 يونيو 2019 لمشاهدة مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي، وذلك من خلال التردد التالي:
القمر، التردد والاستقطاب، معدل الترميز
النايل سات، 12245 عمودي، 27500
سهيل سات، 11566 أفقي، 27500
تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة
نتطرق معكم إلى تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة على قمر النايل سات وعلى القمر الصناعي سهيل سات وذلك على الترددات التالية:
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2019
نتطرق معكم إلى تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2019 وذلك بعد قيام مجموعة قنوات بين سبورت بتحديث ترددات قنوات Bein Sports على قمر النايل سات وعلى قمر سهيل سات مع بداية عام 2019 وذلك على الترددات التالية:
التردد والاستقطاب على قمر النايل سات
12604 افقي 27500،
beIN SPORTS NEWS HD
beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
beIN SPORTS MAX HD1
beIN SPORTS MAX HD4
11054 افقي 27500
beIN SPORTS HD
beIN SPORTS HD5
beIN SPORTS HD6
beIN SPORTS HD7
beIN SPORTS HD8
beIN SPORTS HD9
11013 افقي 27500
beIN SPORTS HD1
beIN SPORTS HD2
beIN SPORTS HD3
beIN SPORTS HD4
beIN SPORTS MAX HD2
beIN SPORTS MAX HD3