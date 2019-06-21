يبحث جمهور الكرة عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمشاهدة حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية، إذ اعتاد جمهور الوطن العربي منذ بطولة كأس العالم السابق مشاهدة بعض مباريات المنتخبات العربية على قنوات بين سبورت المفتوحة مجانا، ونستعرض معكم في الفقرة التالية تردد قناة Bein Sports المفتوحة لإستقبال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة Bein Sports المفتوحة

نقدم لكم تردد قناة Bein Sports المفتوحة في مصر والتي يبحث عنها جميع مشجعين منتخب الفراعنة اليوم 21 يونيو 2019 لمشاهدة مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي، وذلك من خلال التردد التالي:

القمر، التردد والاستقطاب، معدل الترميز

النايل سات، 12245 عمودي، 27500

سهيل سات، 11566 أفقي، 27500

تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة

نتطرق معكم إلى تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة على قمر النايل سات وعلى القمر الصناعي سهيل سات وذلك على الترددات التالية:

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تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2019

نتطرق معكم إلى تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2019 وذلك بعد قيام مجموعة قنوات بين سبورت بتحديث ترددات قنوات Bein Sports على قمر النايل سات وعلى قمر سهيل سات مع بداية عام 2019 وذلك على الترددات التالية:

التردد والاستقطاب على قمر النايل سات

12604 افقي 27500،

beIN SPORTS NEWS HD

beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE

beIN SPORTS MAX HD1

beIN SPORTS MAX HD4

11054 افقي 27500

beIN SPORTS HD

beIN SPORTS HD5

beIN SPORTS HD6

beIN SPORTS HD7

beIN SPORTS HD8

beIN SPORTS HD9

11013 افقي 27500

beIN SPORTS HD1

beIN SPORTS HD2

beIN SPORTS HD3

beIN SPORTS HD4

beIN SPORTS MAX HD2

beIN SPORTS MAX HD3