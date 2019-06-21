“ضبط أشارة” تردد قناة الجزائر الأرضية 2019 ENTV programme national الناقلة لمباراة مصر...

تردد قناة الجزائر الأرضية من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم خلال الساعات الحالية، وذلك مع أقتراب موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم، حيث أعلنت قناة الجزائرية الأرضية عن نقلها لمباراة منتخب مصر اليوم عبر شاشتها على النايل سات، وهو الأمر الذي اسعد الكثير من عشاق كرة القدم العربية، كما أن القناة تنقل جميع مباريات كرة القدم للمنتخبات والفرق الجزائري داخل أرضها.

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم بث مباشر

تردد قناة الجزائر الأرضية 2019

تعد القناة الأرضية الجزائرية الوطنية entv programme national أحد القنوات الرسمية التابعة للتلفزيون الجزائري الحكومي، وهي قناة ليست رياضية فقط، وإنما قناة منوعة تنقل العديد من الأحداث والبرامج المختلفة، ومن خلال المقال سنقدم لحضراتكم تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، وهي أحد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم.

Advertisements

تردد القناة الأرضية الجزائرية الوطنية

التردد 11680 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات

ولضمان مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري اليوم على النايل سات، يجب ضبط أجهزة الاستقبال عبر تردد القناة الجزائرية الأرضية “ENTV programme national” المرفق بالأعلى.

مباراة مصر وزيمبابوي

ستكون قناة الجزائرية الأرضية من أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا، حيث ستقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 21-6-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على جميع الأقمار