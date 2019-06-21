“أستقبل الآن” اشارة تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme National Algeria الناقلة...

يزداد البحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري خلال الساعات القادم مع أقتراب موعد مباراة مصر في أفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة من جميع عشاق ومحبي كرة القدم العربية، وتعد القناة الجزائرية الأرضية من اهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مجاناً.

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر اليوم

وننشر لكم من خلال المقال، تردد قناة الجزائر الأرضية entv programme national، والتي ستقوم بنقل أحداث مباراة مصر السوم ضد زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية مجاناً، حيث تقوم القناة بنقل جميع مباريات الفرق والمنتخبات الجزائرية في المباريات التي تقام على أرضها.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

سنتعرف من خلال المقال على تردد القناة الجزائرية الأرضية 2018، والذي سيقوم بنقل مباراة مصر وزيمبابوي على جميع الأقمار الصناعية، حيث سيلقي الفريقان اليوم الجمعة الموافق 21-6-2019 ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

تعد قناة الجزائرية الأرضية هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي على النايل سات مجاناً، حيث أن القناة تعمل شفرة BISS، والتي يسهل الحصول عليها بسهولة، كما سنقدمها لحضراتكم من خلال المقال.

التردد 11680 الاستقطاب H معدل الترميز 27500 الشفرة 11 00 00 11 00 00 00 00

تردد القناة الأرضية الجزائرية على جميع الأقمار

ALYah 52°E – 12054 H 27500

‎SES 22°W – 12674 H 20255

‎AlcomSat 24°W – 12160 H 30000

في حال وجود صعوبة في استقبال القناة، قوموا بمراسلتنا من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال، وسنحاول إيجاد الحلول للمشكلة في أقرب وقت ممكن.