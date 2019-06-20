تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي 2019 على نايل سات وتوقيت مشاهدة فيلم نادي قتال الحيوانات

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي أحد أهم ترددات قنوات الأفلام الوثائقية في الخليج العربي، قناة ناشونال جيوغرافيك هي قناة مجانية تهتم بتقديم الأفلام الوثائقية بمختلف أنواعها سواء كانت أفلام البرية أو أفلام الفضاء أو الأفلام العلمية أو الأفلام المتخصصة في عالم البحار، تتبع قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي مؤسسة دبي للأعلام التي تحتوي على عدد كبير من القنوات الفضائية مثل قناة أبو ظبي وقناة الإمارات، تابعونا في هذا المقال حيث نعرض عليكم تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي وأهم أفلام القناة المعروضة حاليا عليها.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي

ترسل قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي إشارتها عبر القمر الصناعي نايل سات وقمر عرب سات لتغطي دول الخليج العربي وشمال إفريقيا، ويمكنكم متابعينا استقبال القناة وفقا للترددات التالية.

تردد القناة القمر الصناعي معدل الترميز معامل الخطأ القطبية 12.226 نايل سات 27500 5/6 أفقي 11804 عرب سات 27500 5/6 أفقي

قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي

للأفلام الوثائقية نوع خاص من المتابعين الباحثين على بعض المعلومات المفيدة فدوما ما تحتوي الأفلام الوثائقية على قدر من المعلومات والأخبار الجديدة التي تفيد المشاهد، فضلا عن احتوائها على بعض المشاهد المصورة النادرة التي تحفز المشاهد دوما على مشاهدتها، وقد تميزت قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي بما تعرضه من أفلام سواء من ناحية الجودة أو من ناحية حسن اختيار موضوع الأفلام التي تعرضها القناة وهوا ما جعلها من أهم القنوات المتخصصة في هذا المجال في الوطن العربي.

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أفلام ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي

تعرض حاليا قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي باقة من أهم الأفلام والبرامج على شاشتها ومن أهمها برنامج القناة التي ستعرض عليها ليوم بتوقيت مصر

· براري إفريقيا · 08:00 صباحًا [60 دقيقة] · كيف تربح في كل شيء · 09:00 صباحًا [60 دقيقة] · نادي قتال الحيوانات · 10:00 صباحًا [60 دقيقة] · اكتشاف عالم المحيطات · 11:00 صباحًا [60 دقيقة] · لغز اختفاء كودي دايال · 12:00 مساءً [60 دقيقة] · المحاكم البرية · 01:00 مساءً [60 دقيقة] · كيف تربح في كل شيء · 02:00 مساءً [60 دقيقة] · سمكة التونة العنيدة · 03:00 مساءً [60 دقيقة] الشمال vs. الجنوب · 04:00 مساءً [60 دقيقة] · ملفات الغذاء · 05:00 مساءً [60 دقيقة] · هياكل عملاقة · 06:00 مساءً [60 دقيقة] · جزر غير مكتشفة · 07:00 مساءً [60 دقيقة] · عام سيبيريا الجامح · 08:00 مساءً [60 دقيقة] الثمانينات تحت الأضواء · 09:00 مساءً [60 دقيقة] · أبُكاليبـس – الحرب العالمية الأولى · 10:00 مساءً [60 دقيقة] · هياكل عملاقة · 11:00 مساءً [60 دقيقة]

وكما هوا ملاحظ فأن البرامج المقدمة على قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي تتنوع بين الرياضة والغابات والفضاء والعلوم وغيرها من المجالات، ولعل هذا التنوع الكبير هوا من أهم العوامل التي أثرت على القناة وساعدتها في اعتلاء قمة القنوات المقدمة للأفلام الوثائقية حاليا.

نادي قتال الحيوانات عبر تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي

من أهم وأشهر البرامج التي تعرض حاليا على القناة برنامج نادي قتال الحيوانات، وهوا برنامج مختص بالحياة البرية حيث يعرض البرنامج أشرس معارك الحيوانات وأقواها، كما يقدم البرنامج لمجه عن الحياة البرية وضراوتها، وقد حقق البرنامج نجاحا كبيرا مع عرضه لتقديمه للعديم من المشاهد التسجيلية الجديدة والحصرية، يعرض البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءا عبر تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي السابق توضيحه، ومن أهم البرامج التي تعرض أيضا مختصه بعالم الغابة والحياة البرية على القناة برنامج مملكة الغابة.