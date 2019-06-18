القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019 الأربعاء 19-6-2019

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر وكولومبيا حيث أنها أصبحت ذو أهمية كبيرة وذلك لمتابعة واحدة من أقوى المباريات التي تقام في كأس كوبا أمريكا 2019 الذي ينعقد في الوقت الحالي في البرازيل، وستقام المباراة من خلال ملعب مورومبي الأربعاء 19 يونيو 2019.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر وكولومبيا

ويدخل المنتخب الكولومبي هذه المباراة وقد استطاع أن يفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة التي جمعت بينهما مسبقًا في هذه البطولة في الجولة الأولى، وحصد من خلالها على رصيد نقاط ثلاثة نقطة، بينما الفريق القطري لم يتمكن من الحصول على أية نقاط في هذه البطولة حتى الآن.

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من القنوات التي ستعمل على نقل المباراة للجماهير في الأوقات المحددة لها، ومن بين تلك القنوات:

Arena Sport Serbia

BulgariaSat 2°E -12380 H 30000

Tandberg A Spor Turkey

Türksat 42°E -12054 H 27500 CBC Sport Azerbaijan

AzerSpace 46°E -11134 H 27500

Biss : 13 13 13 39 13 13 13 39 Advertisements IRIB TV Iran

Intelsat 62°E -11555 V 30000

Badr 26°E -11881 H 27500

Badr 26°E -12265 H 30000

Biss : 11 11 11 33 11 11 11 33 ERT Sports HD

Eutelsat 39°E -12224 H 13381

Biss : A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1 Varzish Sport HD

Yahsat52.5°E-11785 H 27500

NSS 57°E -11565 H 10740

Biss : 12 34 00 46 EB CD 00 78 03 – قنوات beIN-AR beIN SPORTS 1 MAX

beIN SPORTS 2 MAX

beIN SPORTS 3 MAX

beIN SPORTS 4 MAX

مواعيد مباراة قطر وكولومبيا

وتذاع مباراة قطر وكولمبيا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.