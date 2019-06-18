القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019 الأربعاء 19-6-2019

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر وكولومبيا حيث أنها أصبحت ذو أهمية كبيرة وذلك لمتابعة واحدة من أقوى المباريات التي تقام في كأس كوبا أمريكا 2019 الذي ينعقد في الوقت الحالي في البرازيل، وستقام المباراة من خلال ملعب مورومبي الأربعاء 19 يونيو 2019.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر وكولومبيا
ويدخل المنتخب الكولومبي هذه المباراة وقد استطاع أن يفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة التي جمعت بينهما مسبقًا في هذه البطولة في الجولة الأولى، وحصد من خلالها على رصيد نقاط ثلاثة نقطة، بينما الفريق القطري لم يتمكن من الحصول على أية نقاط في هذه البطولة حتى الآن.
والجدير بالذكر أن هناك الكثير من القنوات التي ستعمل على نقل المباراة للجماهير في الأوقات المحددة لها، ومن بين تلك القنوات:
Arena Sport Serbia
BulgariaSat 2°E -12380 H 30000
Tandberg
A Spor Turkey
Türksat 42°E -12054 H 27500
CBC Sport Azerbaijan
AzerSpace 46°E -11134 H 27500
Biss : 13 13 13 39 13 13 13 39
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IRIB TV Iran
Intelsat 62°E -11555 V 30000
Badr 26°E -11881 H 27500
Badr 26°E -12265 H 30000
Biss : 11 11 11 33 11 11 11 33
ERT Sports HD
Eutelsat 39°E -12224 H 13381
Biss : A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1
Varzish Sport HD
Yahsat52.5°E-11785 H 27500
NSS 57°E -11565 H 10740
Biss : 12 34 00 46 EB CD 00 78
03 – قنوات beIN-AR
beIN SPORTS 1 MAX
beIN SPORTS 2 MAX
beIN SPORTS 3 MAX
beIN SPORTS 4 MAX
مواعيد مباراة قطر وكولومبيا
وتذاع مباراة قطر وكولمبيا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.