تردد قناة المحور Al- Mehwar TV قناة المحور من القنوات المصرية المميزة، تبث برامجها من خلال القمر الصناعي نايل سات، فهي تعد من القنوات التي تعرض محتوى هادف يهم المواطن المصري والعربي، لهذا حازت على إعجاب معظم مشاهدي الوطن العربي، وليس المصري فقط، قناة المحور تعرض برامجها ومسلسلاتها على مدار24 ساعة دون توقف أو تشويش.

لم تقتصر قناة المحور على عرض البرامج الحصرية والمسلسلات المصرية، التركية، والهندية، بل تحرص على عرض الأفلام الجديدة كل فترة، حتى يستمتع المشاهدة بمتابعة جيدة من خلال المحتوى الثقافي والفني، والرياضي أيضاً.

تردد قناة المحور Al- Mehwar TV الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

تحرص إدارة قناة المحور على تقديم عرض مميز من خلال جودة الصوت والصورة، لهذا قامت بتقوية إشارة البث عبر القمر الصناعي نايل سات، من أجل منع أي مشاكل تحدث في الإشارة، مثل التشويش أو الإيقاف، وكل هذا من أجل مشاهدة ممتعة للمشاهدين الكرام.

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح جودة البث التشفير 11823 27500 عمودي (V) – 6/5 SD مجاني

نبذة مختصرة عن قناة المحور – Al- Mehwar TV

الجدير بالذكر أن قناة المحور المصرية، ملك رجل الأعمال الشهير د. ” حسن راتب”، تم بثها في 2005، ومن وقت الافتتاح إلى الآن، وكل يوم تزداد في تميزها، وأصبحت قناة العائلة المصرية، لما تعرضه من محتوى مميز وهادف، حيث تناقش المشاكل الاجتماعية التي يتعرض لها المواطن المصري كل يوم من خلال البرامج السياسية والاجتماعية، والتي يفضلها العديد من المشاهدين المصريين.

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أهم البرامج التي تقدمها قناة المحور

تتمتع قناة المحور بالبرامج المميزة والمتنوعة، والذي يقدمها إعلاميين على درجة عالية من الثقافة واللباقة، وذات شهرة عالية في مجال الإعلام المصري والعربي، ومن أهم هذه البرامج:

البرنامج الحواري “90 دقيقة”

تقديم كلا من الإعلامين معتز الدمرداش – إيمان الحصري.

البرنامج الديني “المسلمون يتسائلون”

تقديم الشيخ سالم عبد الجليل

البرنامج الرياضي “”SPORT

تقديم عمرو فؤاد.

البرنامج الطبي “الطبيب”

تقديم بوسي العايدي – بوسي مصلحي.