تردد قناة Sport TV 1 البرتغالية وقناة البرتغال الرياضية Sport TV 2 الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا...

تردد قناة Sport TV 1 البرتغالية وقناة البرتغال الرياضية Sport TV 2، محبي كرة القدم العالمية والأوروبية خاصة نستعرض معكم تردد قناة البرتغال الرياضية Sport TV 1 و Sport TV 2 التي تنقل مجاناً مباراة البرتغال وهولندا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية ومختلف المباريات العالمية الهامة وخاصة مباريات دوري أبطال أوروبا الذي يحظى بشعبية كبيرة جداً بين الجماهير العربية العاشقة للمستديرة المجنونة، حيث يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الآن وبكل سهولة على تردد قناة البرتغال الرياضية.

وتنقل قناة البرتغالية Sport TV 1 و قناة البرتغال الرياضية Sport TV 2 مباريات الدوري البرتغالي لكرة القدم، بالإضافة إلى الدوري الإسباني و كأس ملك إسبانيا، وكأس البرتغال لكرة القدم وأيضاً مباريات الدوري الإيطالي والدوري الألماني والإنجليزي الممتاز،حيث يمكن للجماهير المصرية متابعة نجمهم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومبارياته على القناة مباشرة ، حيث تبث القناتين على القمر الصناعي الأوروبي Hispasat 1B/1C/1D مقدمة مجموعة من أهم المباريات والنشاطات الرياضية في متابعة مستمرة على مدار الساعة.

تردد قناة Sport TV 1 وقناة Sport TV 2 البرتغالية

القمر التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الاتجاه التشفير Hispasat 1B/1C/1D 12207 27500 أفقي 3/4 30 غرب ناجرافيشن Hispasat 1B/1C/1D 12246 27500 أفقي 3/4 30 غرب ناجرافيشن

تردد قناة Sport TV 1 وقناة البرتغال الرياضية Sport TV 2 البرتغالية الرياضية

تعد القنوات الرياضية البرتغالية من أهم القنوات الرياضية العالمية التي تبث أهم المباريات والأحداث الرياضية العالمية، إلا أنها قنوات مشفرة بنظام ناجرافيشن، حيث يمكنكم الاشتراك في باقة القنوات كما تمتلك القناة حقوق مباريات المصارعة الحرة WWE وأيضاً بطولات الرياضات الميكانيكية بالإضافة إلى مسابقات الفورميلا.

وان مثل بطولة العالم للراليات وأيضاً بطولة سباق السيارات السياحية الألمانية، وبطولات الغولف والتنس مثل بطولة دورة الماسترز 1000 نقطة للتنس و بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وبطولة المفتوحة للتنس بالإضافة إلى بطولة ويمبلدون للتنس وغيرها كثير من البطولات العالمية وبطولات الكرة الطائرة وكرة اليد.

رصدنا لكم تردد قناة البرتغال الرياضية 1،2 عبر القمر الصناعي الموضح بعالية، هذا وسوف نتابع معكم تقديم المزيد من تردد القنوات الرياضية التي تقوم بنقل وإذاعة مباريات كرة القدم العالمية في مختلف البطولات.