تردد قنوات ام بي سي mbc في مصر والسعودية على كل الأقمار الصناعية ونبذه عن برامج أول أيام العيد في...

تردد قنوات ام بي سي دئما ما يحظى باهتمام كل المشاهدين العرب وذلك بسبب ما تقدمة مجموعة قنوات mbc من محتوى إعلامي متكامل، حيث تضم المجموعة عدد من قنوات المنوعات مثل قناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي الأولى، كما تضم أيضا مجموعة من قنوات الدراما مثل قناة ام بي سي دراما للمسلسلات، وبجانب كل ذلك تضم أيضا عدد لا بأس به من قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة مثل قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وقناة ام بي سي أكشن، أما عن الأفلام والمسلسلات الهندية فقد كان لها نصيب فيما تعرضه مجموعة قنوات ام بي سي حيث تم تخصيص قناة قائمة بذاتها تختص بكل ما يهم السينما الهندية وهي قناة ام بي سي بوليود الفضائية.
هذا التنوع الكبير جدا والتشعب فيما يعرض عبر مجموعة قنوات ام بي سي جعل من تردد قنوات ام بي سي وسيلة مميزة للترفية والتمتع بمحتوى اعلامي قوى في الوطن العربي، في هذا الموضوع سنقدم لكم بيان جميع ترددات قنوات ام بي سي الفضائية على كل الأقمار الصناعية المتاحة حاليا.
تردد قناة ام بي سي
القمر
التردد
الاستقطاب
معامل الخطأ
معدل الترميز
نايل سات
11470
عمودي
5/6
27500
عرب سات
11270
عمودي
5/6
27500
تردد قناة ام بي سي ماكس
القمر
التردد
القطبية
معامل التصحيح
نايل سات
11938
V
3/4
عرب سات
11919
v
3/4
جدول أفلام قناة ام بي سي ماكس
فيما يلي عرض لمواعيد جميع أفلام قناة ام بي سي ماكس اليوم
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Non-Stop
10:30pm
Blitz
12:30am
Welcome to the Punch
02:00am
The Man with the Golden Gun
04:00am
The Spy Who Loved Me
06:00am
Stolen
07:59am
Scoop with Raya
09:29am
Dream House
09:59am
Gone
11:29am
Hollywood Buzz
01:04pm
The Spiderwick Chronicles
01:30pm
The Forbidden Kingdom
02:59pm
Gulliver’s Travels
05:00pm
Entertainment Tonight
06:33pm
Tomorrowland
07:00pm
Celebrity Scoop
09:03pm
Cloud Atlas
09:30pm
وللمزيد حول تردد قناة ام بي سي ماكس يمكنكم متابعة هذا الموضوع.
تردد قناة ام بي سي بوليود
التردد
القمر الصناعي
القطبية
معامل التصحيح
11938
نايل سات
أفقي
5/6
تردد قناة ام بي سي 4
القمر
التردد
الاستقطاب
FEC
نايل سات
11938
V
3/4
تردد قناة ام بي سي 2
التردد
القناة
القمر الصناعي
القطبية
الترميز
11470
mbc 2
نايل سات
عمودي
27500
تردد قناة ام بي سي 3
تردد القناة
القمر الصناعي
معامل التصحيح
القطبية
معدل الترميز
11938
نايل سات
3/4
رأسي
27500
11919
عرب سات
3/4
أفقي
27500
تردد قناة ام بي سي اكشن
القمر الصناعي
معامل التصويب ومعدل الترميز
القطبية
التردد
عرب سات
27500 5/6
عمودي
12284
عرب سات
27500 5/6
عمودي
11270
نايل سات
27500 5/6
عمودي
11476
نايل سات
27500 5/6
عمودي
11470
ولمزيد من المعلومات حول تردد قناة ام بي سي اكشن يمكنكم متابعة هذا الموضوع
تردد قناة ام بي سي دراما
القناة
القمر الصناعي
القطبية
التردد
معامل التصحيح
ام بي سي دراما
نايل سات
V
11938
3/4
ام بي سي دراما
نايل سات
V
11470
5/6
بهذا نكون قد قدمنا لكن تردد قنوات ام بي سي في مصر والسعودية وكل البلدان العربية على كافى الأقمار الصناعية، وفي حال مواجهة أي مشكلات في استقبال ترددات قنوات ان بي سي التى سبق توضيحها يسرنا استقبال اسئلتكم من خلال التعليقات على هذا الموضوع.