أضبط: تردد قناة تايم سبورت Time Sport 2019 الجديدة لمتابعة مباريات كأس الأمم Frequency وتحديثات...

في إطار الشراكة العامة والتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وبين مجموعة إعلام المصريين، تم الإتفاق على إصدار تردد قناة تايم سبورت 2019 التردد الجديد على النايل سات، والذي يسمح لكم بمشاهدة العديد من الأحداث الهامة التي يتابعها المشجع المصري في كرة القدم، حيث سيتم بث مباريات كأس الأمم في شهر يونيو 2019، وكذلك سيتم بث مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقي على القناة بصورة عالية النقاء.

تم الإستعانة بالعديد من الإعلاميين والمذيعين لتغطية الأخبار الخاصة بالقناة، وذلك عبر نقل الأحداث الهامة وكذلك لتغطية الأستوديو التحليلي للقناة، ويتم الإستعانة ببرامج أحمد شوبير وسيف زاهر والأستوديوهات التحليلية خالد لطيف وعبد الظاهر السقا ووليد صلاح الدين وحسن المستكاوي.

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تردد قناة تايم سبورت “الفضائي”

القمر النايل سات التردد 11449 الترميز 27500 الإستقطاب أفقي

تردد قناة تايم سبورت الأرضي

البث الأرضي سيكون متاح على الحيز 32 UHF الإريال العادي يستقبل القناة بوضوح، وسيكون البث بدون تقطيع

موعد بث تردد قناة تايم سبورت

سوف يتم بث القناة للمرة الأولى السبت 25 مايو 2019 في الساعة العاشرة مساءًا، وسوف يشارك طاقم من الإعلاميين والمراسلين للقناة مثل وليد السنوسي ومحمد طه وخالد الكردي وأحمد عبد الملك، وكذلك الحكم جمال الغندور محللًا لأداء الحكام بكأس الأمم، ويضم فريق التعليق على مباريات كأس الأمم كل من عصام عبده وأيمن الكاشف ومحمود أبو الركب وحاتم بطيشة ومؤمن حسن وأحمد شوبير.

قناة تايم سبورت المجانية سوف تكون متاحة السبت 25 مايو 2019 على البث الأرضي الرقمي والبث الفضائي، وقمنا بشرح الأخبار الخاصة بهم، وكذلك التحديثات المتنوعة عنهم، تابع المقال الآن ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات المتنوعة حول تردد قناة تايم سبورت المجانية المفتوحة.