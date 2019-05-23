تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات والعرب سات 2019… برنامج قناة Majid channel for children

تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات والعرب سات 2019 و ابرز البرامج المعروضة على شاشاتها، نقوم بتوضيح تردد قناة ماجد للأطفال على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وهي من أشهر قنوات الطفل العربي، بالرغم من حداثة القناة فقد تم إنشائها منذ ثلاث سنوات في سبتمبر 2015، وهي تابعة لشركة ابوظبي للإعلام .

اعرف معلومات عن قناة ماجد للأطفال

وسميت بهذا الأسم تيمنا لمجله ماجد وهي من أشهر مجلات الأطفال في الخليج العربي والأمارات، وما زالت القناة تحافظ على جودة المحتوى الذي تقوم بتقديمه وشهرتها تتمتع بتزايد مستمر مع مرور الوقت وتعمل القناة على محاولة السير على نفس خطى المجلة من ناحية تكوين وجدان الطفل العربي وتعليمه وتقويم سلوكه وذلك من خلال ما تقدمه من محتوى مميز وبرامج متنوعة وأيضا أغاني تعليمية .

برامج قناة ماجد للأطفال

برنامج الرحلة

‫برنامج روبوتك

برنامج أنا زهرة جونيور

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برنامج أبطال الغد

برنامج أرقام وألوان

برنامج ريشة

تردد قناة ماجد للأطفال

القمر التردد الاستقطاب نايل سات 12226 sd أفقي h. نايل سات 12467 hd أفقي h. عرب سات 11804 sd أفقي h.

وعرضنا لكم من خلال موقعنا تردد قناة ماجد علي الأقمار الصناعية. حيث أن معدل الترميز هو 27500، كما أن هذا المعدل لا يمكنه استقبال ترددات الأتش دي علي الأنواع العادية من الاجهزه فيجب مراعاة ذلك، وتقوم القناة بعمل البث بالمجان بدون دفع اي رسوم أو اشتراكات .

وتعتبر قناة ماجد من أهم وأفضل القنوات الموجودة علي نايل سات حيث أنها تقوم بإستقبال الكثير من الأطفال حتي يستطيعو مشاهدة اهم البرامج التي يفضلونها .

وإذا كان يوجد اي مشاكل أثناء إضافة القناة فعليك القيام بوضع التعليق وإظهار نوع المشكلة التي تواجهها وسوف نقوم بالرد عليك .