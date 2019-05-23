“الآن” تردد قناة كراميش للأطفال 2019 على الأقمار الصناعية المختلفة |برامج وأغاني قناة...

تردد قناة كراميش للأطفال ، من أهم القنوات التي تعرض محتوى هادف للأطفال، من خلال الأفلام والمسلسلات الكرتونية الشيقة، ولم تقتصر على عرض هذه النوعية من الأفلام أو المسلسلات، ولكنها تعرض أيضاً العديد من البرامج والأناشيد الغنائية، والتي يهتم بها معظم الأطفال من فئات مختلفة، والتي ينتظروها دائماً على اشتياق، قناة كراميش أطفال ، من القنوات المجانية الغير مشفرة، تعمل طوال اليوم، لهذا حازت على إعجاب كل مشاهديها من الوطن العربي، كذلك تم تغيير التردد القديم SD بأخر حديث بتقنية HD، حتى يستمتع هؤلاء الأطفال بمشاهدة ممتعة وكذلك صوت وصورة على أعلى مستوى من التطور التكنولوجي.

تردد قناة كراميش للأطفال

قناة كراميش قناة مخصصة للأطفال، تم بثها في عام 2009، في دولة الأردن، حيث تميزت عن غيرها من القنوات، وأصبحت من أفضل القنوات الأردنية المخصصة والآمنة للأطفال، بفضل المحتوى الثقافي الهادف، الذي يقوم على تعليم الأطفال الأسس الدينية الصحيحة من خلال أناشيد يرددها الأطفال، والهدف منه حفظ تلك الأساسيات بأناشيد سهلة وبسيطة لهم، كما تعرض على قناتها العديد من الكليبات التعليمية أيضاً، والتي تهدف إلى معرفة كل شيء حول الأطفال بشكل سهل وبسيط.

تردد قناة كراميش للأطفال 2019

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح 11316 27500 عمودي ( V) 6/5

التردد الجديد من قناة كراميش أطفال عبر القمر الصناعي عرب سات …. 2019

التردد معدل الترميز القطب معدل الترميز الجودة 11390 27500 أفقي ( H) 4/3 HD

Advertisements

أهم الأناشيد التي تعرضها قناة كراميش أطفال 2019

أنشودة الكذاب بغناء الطفل موسى مصطفى.

أنشودة الغيورة، غناء الأطفال ( زكي وملاك الطرايرة).

أنشودة أحلى صحاب غناء الأطفال ( أمل قطامي، وبشرى عواد).

أنشودة فوانيس الحارة غناء الأطفال ( موسى مصطفى، وحنان الطرايرة).

برامج قناة كراميش ميمو كركر”

أهم الكليبات التي تعرضها قناة كراميش أطفال 2019

كليب يا ريت.

كليب حكاية بشرى.

كليب ضلو تذكروني.

كليب جاي على بالي.

استقبال قناة كراميش على الإنترنت

يمكن متابعة كافة أخبار قناة كراميش ومشاهدة فيديوهات أهم برامج القناة وسماع أغاني كراميش المتميزة من خلال موقع القناة الرسمي على اليوتيوب، والفيس بوك:

مستمرين معكم عبر التحديثات لإضافة كل جديد في عالم الترددات، وخاصة تردد قناة كراميش ومتابع أهم برامجها، فتابعونا بصفة مستمرة لكل عشاق قناة كراميش المخصصة للأطفال طوال اليوم.