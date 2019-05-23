تعرف على قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 مجاناً

القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 ، ينتظر متابع الكرة في مختلف أنحاء الوطن العربي واحدة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة المقبلة حيث تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر في الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن طرق متابعة البطولة والقنوات الناقلة عبر الأقمار الصناعية، وسوف نقدم لكم في السطور القادمة قائمة بالقنوات العارضة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بتردداتها.

القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019

سوف تقام بطولة كأس أمم أفريقيا ولأول مرة في جمهورية مصر العربية وذلك في أربع محافظات وهم القاهرة والسويس والاسماعيلية والاسكندرية في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، وسوف يشارك في البطولة 24 منتخبًا من مختلف أنحاء الوطن العربي.

القنوات الناقلة لبطولة كأس لأمم أفريقيا 2019

قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قبل عن القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها في مصر وسوف تقوم عدد من القنوات بنقل وإذاعة هذه البطولة وعلى رأسهم مصر كصاحب الحق في بث وإذاعة عدد من مباريات البطولة مجانًا داخل الجمهورية حيث أنها صاحب الأرض والجمهور في هذه البطولة، ومن القنوات التي ستقوم بإذاعة البطولة: