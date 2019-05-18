“الآن”: احدث تردد قناة ميكي Mickey  للأطفال الجديد 2019 مباشر على قمر النايل سات | جدول...

الآن مباشر أحدث تردد قناة ميكي Mickey على النايل سات 2019 نستعرض معكم زوار موقعنا الكرام تردد قناة ميكي للأطفال، Mickey TV – قناة ميكى، حيث تعد تلك القناة من أكثر القنوات المتخصصة في مخاطبة عالم الأطفال المثير، والتي يبحث عنها الكثيرون من محبي قنوات الأطفال المتخصصة في معظم البلدان العربية، فقناة ميكي للأطفال إحدى القنوات المصرية الفضائية الخاصة التي ظهرت مؤخراً عبر الفضائيات تبث أون لاين من القاهرة، للتمتع الكثيرون من الأطفال المصرية والعربية، بمحتوى راقي هادف مفيد، وسنوافيكم بكافة الترددات الجديدة التي تخص قناة ميكي.

قناة ميكي لأطفال المنطقة العربية 2019

وقناة ميكي تعتبر من أهم القنوات الفضائية القريبة من الأطفال ولجميع الفئات العمرية، وذلك لتميزها بتقديم محتوى هادف تعليمي تخاطب به جميع أطفال الوطن العربي، فقناة ميكي تساعد على تنمية التركيز والذكاء لدي الطفل العربي، فتعمل القناة على جذب الأطفال إليها من خلال محتواها فتقدم كل ما يجذب الأطفال ويساهم في توجيه طاقتهم نحو التعليم والابتكار، فمنذ انطلاقها من خلال الفضائيات عام 2009 وهي تسعي لجذب الانتباه إليها بتقديمها محتوى ذات جودة وتنافسية عالية.

تابع: تردد قناة كارتون نتورك بالعربية 2019

أخبار قناة ميكي عبر الإنترنت

كما أن قناة Mickey TV تهدف أولًا إلى أن تتواصل مع الجمهور العريض الذي يتابعها ويشاهد برامجها بطريقة تقنية حديثة من خلال صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، فقناة ميكي تتواصل مع جمهورها على صفحة الفيس بوك وكذلك تتلقى جميع شكواهم والمقترحات الجديدة والأفلام المميزة التي يحبون أن يشاهدوها باستمرار من خلال القناة من خلال المواقع الآتية:

مسلسلات وافلام قناة ميكي الفضائية 2019

وتهتم القناة أيضًا بعرض العديد من الأفلام الكرتونية المميزة وذلك لأهم كل شخصيات والت ديزنى المعروفة والمحببة لكثير من الأطفال، كما تهتم قناة ميكي بالطفل العربي وتعمل على تثقيفه وتعليمة فتقدم العديد من البرامج التعليمية المفيدة بطريقة مبسطة يتعلم من خلالها الطفل بعض الحروف والأرقام باللغة الإنجليزية، كما تقدم مجموعة من الأغاني التعليمية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، كما قدمت بعض أفلام الرسوم المتحركة مدبلجة إلى العربية لتمتع الطفل العربي أثناء مشاهدة تلك الأفلام.

Advertisements

فقناة ميكي وجدت من أجل الطفل العربي بالمنطقة العربية لتقديم أقوي البرامج والأفلام والمسلسلات الكرتونية الشهيرة، التي يعشقها الأطفال منها عرض سلسلة حلقات كرتون توم وجيلي التي يعشقها الكبار والصغار، وفيلم سندريلا، وأيضًا فيلم السمكة نيمو، وسنووايت والأمير الضفدع والمسلسل الكرتوني المصري الشهير بكار.

تردد قناة ميكي mickey الجديد على نايل سات 2018

تردد قناة ميكي Mickey، قناة ميكي من أفضل الشاشات العربية المخصصة للأطفال مما زاد من أعداد الأسر المصرية والعربية الراغبة في توفيرها لأبنائهم، وما جعل قناة ميكي تلقي شهرة كبيرة هو حرصها على البث بالمجان لأطفال الوطن العربي على مدار 24 ساعة، عبر القمر الصناعي النايل سات العربي الذي يبث في العديد من الدول العربية على وجه الخصوص ومن خلال العديد من الدول:

قمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ نايل سات 11257 27500 أفقي 3/4

هتشوفوا النهاردة على قناتكم ميكي بشكلها الجديد على تردد 11526 افقي

في حال واجهتم أية مشاكل أثناء عملية البحث عن تردد قناة ميكي الفضائية، نسعد بتقديم كافة المساعدات من خلال موقعنا موقع عرب فور نيوز.