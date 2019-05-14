“هنا استقبال” تردد قناة زي الوان Zee Alwan الجديد على نايل سات وعرب سات التي تعرض...

تبرز أهمية تردد قناة زي ألوان الجديد لتؤكد على حب الشعوب العربية لمشاهدة الأعمال الفنية الهندية، حيث تقدم قناة Zee Alwan مجموعة من أفضل المسلسلات والأفلام الهندية والتي يتم ترجمتها ودبلجتها باللغة العربية على مدار اليوم، وهو ما جعل القناة تحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً لدى المشاهد العربي في فترة وجيزة.

انطلقت قناة زي ألوان في عام 2012، وهي قناة تابعةلشبكة زي الترفيهية الهندي المملوكة لرجل الأعمال الهندي سوبهاش تشاندرا، ومقر قناة زي ألوان الرئيسي في العاصمة الإماراتية دبي، وهي قناة مفتوحة مجاناً لكافة المشاهدين على النايل سات، علماً بإن بعض من قنوات zee هي قنوات مشفرة وبإشتراك شهري.

بالإضافة للأعمال الفنية الهندية، تقدم قناة زي ألوان مجموعة من الأعمال الدرامية المصرية والعربية, وبرامج في الطبخ والسياحة والفن وكذلك الرياضة، ومن أشهر برامج قناة زي ألوان”برنامج بوليوود100%”، وبرنامج “اسرار الجمال”، وبرنامج “أصول الحركة”، وبرنامج “لا للروتين.

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تردد قناة زي ألوان الجديد

القمر التردد معدل الترميز والتصحيح نايل سات 11938 عمودي v 27500 5/6 عرب سات 12111 عمودي v 27500 5/6 نايل سات 11418 عمودي v 27500 5/6

وتقوم قناة زي الوان بعرض العديد من المسلسلات الهندية والبرامج التي تهتم بنشر الثقافة الهندية وذلك من خلال الدبلجة للغة العربية.

وتهتم قناة زي ألوان بعرض الجزء الثاني من مسلسل الواق واق خلال الأيام المقبلة في عرض أول وحصري.

هذا هو تردد قناة زي الوان Zee Alwan الجديد على نايل سات وعرب سات التي تعرض الافلام والمسلسلات الهندية والمصرية ويمكنكم استقباله من أى مكان بالوطن العربي بكل سهوله عبر الترددات بالأعلى بأي حجم لطبق الاستقبال.