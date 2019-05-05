“الان شاهد” تردد قناة التونسية الوطنية الرياضية Tunisia sport الناقلة لمباراة الزمالك...

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في بطولة أفريقيا الدور نصف النهائي مرحلة العودة عبر تردد قناة التونسية الوطنية الرياضية على نايل سات وعربسات وهوتبيرد، وهي أحدى القنوات التابعة للتلفزة الوطنية والتي تقوم ببث مباريات منتخب تونس والفرق التونسية في البطولات القارية، وكذلك مباريات الدوري المحلي والكأس Tunisia sport.

تردد قناة التونسية الوطنية الرياضية

القمر التردد الترميز النايل سات 10795 (v) عمودي 5/6 العرب سات 11727 (H) أفقي 5/6 هوت بيرد 12149 (v) عمودي 3/4

وتبث قناة تونس الرياضية جميع مباريات الدوري التونسي والكأس في البلاد على مدار الموسم، وذلك من خلال تغطية مميزة من خارج وداخل الملاعب التونسية وستوديو تحليلي لتغطية الجولة، وتسليط الضوء على الجولة السابقة واللاحقة، كما أن القناة تنقل مباريات المنتخب التونسي الودية، وبعض الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية فضائياً وأرضياً.

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قناة تونسيا سبورت “الوطنية التونسية الرياضية” ستقوم بنقل مباراة الهلال بطل السودان والإفريقي التونسي في الدور التمهيدي الثاني لبطولة رابطة الأبطال اليوم الأحد في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتشاركها البث القناة الوطنية التونسية الأولى.

مشاهدة البث المباشر لقناة الوطنية التونسية

وتبدأ مواجهة االزمالك والنجم الساحلي في سوسة الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.