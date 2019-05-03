الان تردد قناة كراميش Karameesh Tv لأناشيد الأطفال تحديث 2019

نرصد لكم تردد قناة كراميش اطفال الجديد، قناة Karameesh Tv هي قناة تلفزيونية تبث عبر النايل سات ومتخصصة في محتوى الأطفال، حيث تقدم على مدار اليوم برامج مسلية للأطفال من عمر عام حتى 13 عام، وأغاني إنشادية مخصصة للأطفال، وبدأ بث القناة الرسمي في منتصف شهر فبراير 2009 من دولة الأردن، وضمت عدد كبير من المنشدين أمثال موسى مصطفى، مجاهد هشام،محمد عدوي، عبدالقادر صباهي، وأحمد المنصوري وغيرهم.

وتقدم قناة كراميش مجموعة من الكليبات الإنشادية الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي ويوتيوب منها، أغنية بابا عضلنجي، نام نام يلا نام، وتقدم القناة بالإضافة لتلك الكليبات برامج كارتون ونصائح اجتماعية للأطفال للحفاظ على البيئة وأداب الطعام والدروس الدينية.4

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تردد قناة كراميش

القمر الصناعي التردد الترميز النايل سات 11316 رأسي 27500

يمكنكم ضبط قناة كراميش من خلال النايل سات على التردد أعلاه، على كافة أنواع الرسيفرات العادية والفائقة الجودة من مختلف البلاد العربية، وتظهر القناة عند البحث باللغة الإنجليزية Karameesh Tv.ومن أشهر برامج قناة كراميش التربوية، برنامج “الطماع” موسى مصطفى،، برنامج “الغشاش” لبشرى عواد ومجاهد هشام.

قناة كراميش للاطفال واحدة من القنوات المهمة ولاستقبالها، كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك في أسرع وقت ممكن