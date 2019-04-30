تنزيل تردد قناة عمان تي في الأردنية 2019 على النايل سات، وأخر برامج القناة خلال رمضان

قناة عمان تي في من القنوات الرائعة الأردنية في النايل سات، القناة تعتبر قناة عامة تقدم برامج في جميع المجالات، اليوم نقدم لكم أعزائي الزوار تردد قناة عمان تي في الأردنية، وبعد أن أعلنت القناة عن إجراء تعديلات في التردد قبل بداية شهر رمضان 2019 القادم، إلى جانب أننا نقدم لكم أحدث البرامج التي تقدمها القناة خلال الفترة القادمة، وقد تم تغيير تردد قناة عمان تي في حتى يتم تقديم تجربة مشاهدة جيدة للمشاهد الأردني.

تردد قناة عمان تي في على النايل سات

قمنا بفحص قائمة قنوات النايل سات بحثا عن تردد قناة عمان تي في، وقد توصلنا إلى التردد التالي :

تردد قناة عمان تي في : 10930.

الاستقطاب : افقي.

الترميز :27500.

برامج قناة عمان تي في في رمضان 2019

أعلنت إدارة القناة عن تغيير تردد قناة عمان تي في، وأيضا عن البرامج الجديدة التي سيتم تقديمها في رمضان 2019، نعرض لكم في القائمة التالية هذه البرامج :