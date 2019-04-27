الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية “Abu Dhabi “HD ، SD أبريل 2019 المفتوحة الناقلة بث مباشر...

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi وهي ليس قناة واحدة بل باقة قنوات متنوعة قناة أبو ظبي الرياضية HD 3 ، واستطاعت باقة قنوات أبو ظبي على أختلاف مسامياتها أن تنتشر انتشار واسع بجميع أرجاء الوطن العربي، ونخص بالذكر قنوات أبو ظبي الرياضية، والتي تنقل الكثير من الأحداث الرياضية الهامة سواء كانت مباريات عربية أو عالمية

تقوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل مباريات البطولة العربية حالياً، كذلك تعرض وتنقل مباريات الدوري بدولة الإمارات المتحدة، والمباريات الهامة من الدوريات الخليجية، كما تنقل قناة أبو ظبي الرياضية الكثير من مباريات دوري الدول الأوروبية وبطولات أوروبا،واستطاعت قناة أبو طبي أن تستحوذ على نسي مشاهدات مرتفعة في وقت وجيز نظر للمحتوى الرائع والمتميز الذي تقدمه،

بدأت قنوات أبو ظبي في تطوير وتحديث نفسها منذ فترة طويلة، واستخدمت أحدث التقنيات العالمية، وجذب العديد من النجوم والإعلاميين المتميزين أصحاب الشعبية بالوطن العربي، حيث تتمتع القناة بصورة عالية الجودة، وصوت عالي النقاء.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

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قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة

ومن خلال هذا التقرير نستعرض معكم جميع الترددات الخاصة بقنوات دبي بكافة تنوعاتها، حيث يعتبر هذا التقرير دليل شامل لكافة ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية، المفتوحة والمشفرة، بتقنية HD وكذلك بتقنية SD كما نعرض الترددات على جميع الأقمار الصناعية التي تبث قنوات أبو ظبي من خلالها، وما نعرضه هنا من خلال هذا التقرير هو الترددات الجديدة الأحدث في عام 2019.

القنوات المفتوحة هي القنوات المجانية التي لا يحتاج أمر مشاهدتها دفع أي اشتراكات شهرية، ومتاحة للجميع على قمر نايل وعرب سات، وتشمل قنوات:

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 2

قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا

قناة أبو ظبي الرياضية HD 1

قناة أبو ظبي الرياضية HD 2

قناة أبو ظبي الرياضية HD 3

قناة أبو ظبي الرياضية HD 4

قناة أبو ظبي الرياضية HD 5

قناة أبو ظبي الرياضية HD 6

قناة أبو ظبي الرياضية HD 7

تردد قناة أبوطبي الرياضية

القناة القمر الصناعي تردد معامل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ قناة أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أفقي 5/6

ترددات قنوات أبو ظبي الكامله على النايل سات

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايل سات 12226 27500 H 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 27500 H 2/3 أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804 27500 H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6

تردد قنوات أبو ظبي كامله على جميع الأقمار الصناعية

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة أبوظبي الإمارات النايل سات 11938 27500 عمودي V 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 ترددات قنوات آبو ظبي العرب سات 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الإمارات النايل سات 11823 27500 عمودي V 3/4 أبو ظبي الإمارات العرب سات 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الأولى +1 بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبوظبي الرياضية 2 النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 ناشيونال جيوغرافيك بدر(عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 ناشيونال جيوغرافيك النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 قناة أبو ظبي الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 27500 أفقي H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 TürkmenÄlem 12456 27500 عمودي V 5/6 قناة أبوظبي الرياضية 3 HD Nilesat 201 12092 27500 عمودي V 5/6

ويجب أن نعلم أن مؤسسة دبي للأعلام تمتلك العديد من القنوات الفضائية ومنها على سبيل المثال:

قناة أبوظبي الرياضية

قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي الوثائقية

قناة أبوظبي دراما

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كما تمتلك مؤسسة دبي للأعلام أيضا العديد من المواقع الإلكترونية، وكذلك دور النشر العديدة، فالمؤسسة تعتبر صرح إعلامي ضخم يرقى للعالمية.