ترددات قنوات سي بي سي على نايل سات بأخر تحديث عن شهر أبريل 2019

مجموعة قنوات سي بي سي واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في مصر والوطن العربي، انطلق تردد قنوات سي بي سي على نايل سات لأول مره منذ قرابة الثمانية أعوام ونصف، ومنذ هذا التوقيت وقد حازت قنوات cbc الفضائية على ثقة الكثير من المشاهدين في الشرق الأوسط أجمع، دخلت مجموعة قنوات سي بي سي المجال الإعلامي المصري بأربعة قنوات تهتم كلا منها بمجال مختلف عن الأخرى، اذ تتضمن المجموعة قناة سي بي سي دراما وهي قناة متخصصة في عرض وتقديم المسلسلات والإعمال الدرامية، كما تتضمن أيضا قناة سي بي سي العامة وهي من قنوات المنوعات، وكذلك تتضمن قناة سي بي سي سفرة التي تختص بتقديم كل ما يهم المرأة من فنون الطبخ ووصفات المأكولات المختلفة، وأخيرا القناة الإخبارية قناة سي بي سي اكسترا الفضائية.

تابعونا في هذا الموضوع للتعرف على جميع ترددات قنوات سي بي سي على كافة الأقمار الصناعية حيث سنعرض عليكم بيان تردد قناة سي بي سي العامة كما سنتناول تردد قناة سي بي سي سفرة وكذلك تردد قناة سي بي سي دراما وأخيرا سنعرض تردد قناة سي بي سي اكسترا.

تردد قناة سي بي سي دراما

القمر التردد معامل الخطأ نايل سات 11488 (v) 3/4 نايل سات 11919 (h) 5/6

تردد قناة سي بي سي سفرة

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحبح القطبية نايل سات 11488 27500 5/6 أفقي عرب سات 11390 27500 3/4 أفقي

تردد قناة سي بي سي

القمر التردد القطبية الترميز نايل سات 11488 H 27500

تردد قناة سي بي سي اكسترا

القمر التردد القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 11488 H 27500 3/4

بهذا متابعينا نكون قناة عرضنا عليكم عرضا موجزا لتردد قنوات سي بي سي المصرية وسنوافيكم بأي تعديل أو تحديث حول أيا منها فور حدوثه.