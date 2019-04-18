شاهد الحلقة 144 أرطغرل hd – الجزء الخامس – على تي آر تي وموقع النور alnoortv وفيسبوك |...

تقدم شاشة تي ار تي التركية مشاهدة الحلقة 144 أرطغرل hd ، كما يتيح موقع النور الإلكتروني مشاهدة الحلقة 144 أرطغرل HD مجانًا للجميع من كافة أنحاء الدول ويقدم تفاصيل ارطغرل 144 لحظة بلحظة وما هو المتوقع أن يحدث فى الحلقة الجديدة ارطغرل من وجهات نظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي مسلسل ارطغرل الجزء الخامس 144 والذين يبحثون حاليا عن ارطغرل 144 ويتتبعون سير الأحداث الشيقة في يوم الأربعاء من كل أسبوع وهو موعد محدد يلتقي به الجميع مسلسل ارطغرل الحلقة 144 ، وكما أن يلجأ الكثيرون إلي متابعة ارطغرل 144 يوتيوب لتجميع حلقات الأجزاء عليه كاملة بدون إعلانات، ويُعد مسلسل ارطغرل من أقوى المسلسلات التركية التاريخية، إليكم ترددات كافة قنوات مسلسل ارطغرل 144 الجزء الخامس .

شاهد الحلقة 144 أرطغرل hd

مشاهدة الحلقة 144 أرطغرل HD الجزء الخامس 144 تعرض يوم الأربعاء الأسبوع القادم عبر قناة تي ار تي وعل موقع النور الإلكتروني ويمكنكم ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس على النحو التالي:

رابط البث المباشر لقناة تي آر تي التركية ومشاهدة الحلقة 144 من ارطغرل الجزء الخامس

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E Qatar TV 10719 V 27500 1160 V 27500 نايل سات سهيل سات 4Shbab TV Egypt Advertisements 11315 V 27500 نايل سات اليرموك 11678 أفقي 27500 نايل سات

كما يمكنكم متابعة ارطغرل 144 على الإنترنت والإطلاع على ارطغرل 144 يوتيوب عقب إذاعتها على قناة تي ار تي trt التركية أو عبر موقع النور عبر هذا الرابط

إشارة مشاهدة الحلقة 144 أرطغرل hd

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل عبر عدة قنوات فضائية وهي:

القناة التركية “تي آر تي”

قناة اليرموك

قناة دعوة

قناة الشرق

قناة وطن

ينتظر عشاق المسلسل التركي قيامة أرطغرل أحداث مثيرة ومفاجآت عدة تحملها الحلقة 144 من أرطغرل في موسمه الخامس.

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي معامل التصحيح معدل الترميز التردد النايل سات 5/6 27500 ( V ) 12054 النايل سات 3/2 27500 ( V ) 11658 عرب سات 5/6 27500 ( H ) 12645

قدمنا لكم متابعينا الكرام قائمة بالقنوات الناقلة لحلقات المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل، وإذاعة الحلقة 144 من أرطغرل في موسمة الخامس والتي شهدت العديد من الأحداث النارية، وسوف تقوم العديد من القنوات بإذاعة الحلقة اليوم حيث تذاع علي قناتي دعوة واليرموك اليوم، سارعوا بضبط أجهزة الاستقبال لديكم من أجل متابعة الحلقة 144 من ارطغرل والتي شهدت العديد من الأحداث والمفاجآت التي ينتظرها عشاق قيامة ارطغرل.

الموعد النهائي لعرض ارطغرل 144

كشفت قناة trt التركية الموعد النهائي لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث تعرض الحلقة ارطغرل 144 يوم الأربعاء.

ممثلي مسلسل قيامة أرطغرل

الفنان “إنجين ألتان” دوزياتان بدور “أرطغرل”

الفنانة “إسراء بيلقيتش” بدور “حليمة خاتون”

الفنانة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”

الفنان سردار غوكهان بدور “سليمان شاه”

الفنان “كآن تاشانار” بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”

الفنان “ديدم بالتشين” بدور “سلجان هاتون”

الفنان “عثمان سويكوت” بدور محى الدين بن عربي”

الفنان “محمد شفيق” بدور “ديلى دمير”

“هانديه سوباشى” بدور “آيكيز”

الفنان “جنكيز جوشكون” بدور “تورغوت آلب”

“نور الدين سونماز” بدور “بامسى باى ريك”

“جافيت تشاتين جونر” بدور “دوغان آلب”

“تورجوت تونتشالب” بدور “آفشين باي”

الممثل “جلال آل” بدور “عبد الرحمن”

الممثل “رشاد ستريك” بدور “كلاوديوس” أو “عمر”

“سيردار دينيز” بدور “تيتوس”

“باريش بآجى” بدور “نويان”

“لبيب جوكخان” بدور “أستاذ سيمون” صاحب الخان

“تشاداش أونور أوزتورك” بدور “فاسيليوس”

“ليفينت أوكتيم” بدور “أستاذ عزام” ملك القلعة الصليبية

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

الإعلان الثاني من قيامة ارطغرل 144

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.