“الآن” احدث تردد قناة الشارقة الرياضية الإماراتية 2019 Sharjah Sports TV بث مباشر على...

قناة الشارقة الرياضية، تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah Sports TV، تعتبر قناة الشارقة الرياضية من أكثر القنوات الرياضية التي يتابعها عشاق كرة القدم في مختلف دول الخليج لما تعرضه من الكثير من الدوريات الخليجية، ومن أبرز البطولات الرياضية التي تقوم قناة الشارقة بتغطيتها هي البطولات الرياضية الخاصة بدولة الإمارات من دوري كرة القدم ودوري كرة السلة كما انها تقوم بتغطية دوري كرة اليد للإمارات، وتقوم القناة بتقديم مختلف البرامج.
ولعلنا نذكر أن برنامج بانوراما كرة القدم يعتبر من أشهر البرامج وأهمها حيث أننا نستطيع مشاهدتها عبر قناة الشارقة الرياضية 2019، وبالإضافة إلى برنامج الجولة المنوع الذي يتحدث عن الكرة المحلية، كما تقوم القناة بتغطية الأخبار الخاصة بدوري أبطال اسيا وكأس الاتحاد الأسيوي.
تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah Sports TV
كما أن قناة الشارقة الرياضية تقوم بعرض عدد كبير من الأحداث الرياضية التي تحدث على الساعة الرياضية على مدار الساعة للمشاهدين، وذلك فيما يخص الأخبار الرياضية العالمية والمحلية، إلى جانب أن القناة تهتم دائمًا بعرض العديد من الأهداف المفضلة لدى المشاهدين، وأهم المباريات المشهورة.
القمر الصناعي نايل سات NileSat
- تردد القناة 11012
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب عمودي
- معدل تصحيح الخطأ 5/6
اضبط جهازك على تردد قناة الشارقة 2019 على النايل سات
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|نايل سات
|11012
|27500
|5/6 عمودي
|نايل سات
|11977
|27500
|5/6 عمودي
|نايل سات
|11800
|27500
|3/4 أفقي
تردد قناة الشارقة على قمر هوت بيرد
- القمر الصناعي هوت بيرد HotBird
- تردد القناة 11747
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب أفقي
- معدل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة الشارقة على قمر عرب سات (غير موجودة الآن).
- القمر الصناعي عرب سات ArabSat
تردد القناة 11862
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
معدل تصحيح الخطأ 3/4
- والجدير بالذكر أن القناة لم تعد موجودة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك لبعض المشاكل التقنية التي من الممكن أن تُحل في فترة مقبلة.
|القمر الصناعي
|نايل سات NileSat
|هوت بيرد HotBird
|تردد القناة
|11012
|11747
|معدل الترميز
|27500
|27500
|الاستقطاب
|عمودي V
|أفقي H
|معدل تصحيح الخطأ
|5/6
|3/4
قناة الشارقة الرياضية تُبث عبر إمارة الشارقة بالإمارات، ويرجع تميز قناة الشارقة الرياضية وأخذها مراكز عالية بين قنوات الرياضة أنها تعرض برامجها والأحداث الرياضية عليها باللغة العربية.
وقناة الشارقة الرياضية من أهم القنوات التي تجد مكانتها بين مشجعي كرة القدم في دول الخليج العربي كافة وسنقدم لكم أحدث ترددات قناة الشارقة 2019 على النايل سات.
وتنقل قناة الشارقة مباراة الاهلى والفجيرة الودية بقيادة عموري في الامارات للاحتفال باليوبيل الذهبي للفجيرة”
يمكنكم متابعة البث المباشر لقناة الشارقة الرياضية من هنا على قناتها الرسمية على اليوتيوب او من على الموقع الرسمي للقناة من هنا
حمل الآن تطبيق قناة الشارقة
متابعة مختلف المباريات والبرامج في بث مباشر على الشارقة الرياضية من خلال تطبيق مؤسسة الشارقة للإعلام الموجود في مختلف متاجر الأجهزة الذكية عبر الموقع : http://Www.smc.ae
تابعوا اليوم برنامج الخط الرياضي في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات لمتابعة أهم الأحداث الرياضية فقط عبر قناة الشارقة.