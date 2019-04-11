“الآن” احدث تردد قناة الشارقة الرياضية الإماراتية 2019 Sharjah Sports TV بث مباشر على...

قناة الشارقة الرياضية، تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah Sports TV، تعتبر قناة الشارقة الرياضية من أكثر القنوات الرياضية التي يتابعها عشاق كرة القدم في مختلف دول الخليج لما تعرضه من الكثير من الدوريات الخليجية، ومن أبرز البطولات الرياضية التي تقوم قناة الشارقة بتغطيتها هي البطولات الرياضية الخاصة بدولة الإمارات من دوري كرة القدم ودوري كرة السلة كما انها تقوم بتغطية دوري كرة اليد للإمارات، وتقوم القناة بتقديم مختلف البرامج.

ولعلنا نذكر أن برنامج بانوراما كرة القدم يعتبر من أشهر البرامج وأهمها حيث أننا نستطيع مشاهدتها عبر قناة الشارقة الرياضية 2019، وبالإضافة إلى برنامج الجولة المنوع الذي يتحدث عن الكرة المحلية، كما تقوم القناة بتغطية الأخبار الخاصة بدوري أبطال اسيا وكأس الاتحاد الأسيوي.

تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah Sports TV

كما أن قناة الشارقة الرياضية تقوم بعرض عدد كبير من الأحداث الرياضية التي تحدث على الساعة الرياضية على مدار الساعة للمشاهدين، وذلك فيما يخص الأخبار الرياضية العالمية والمحلية، إلى جانب أن القناة تهتم دائمًا بعرض العديد من الأهداف المفضلة لدى المشاهدين، وأهم المباريات المشهورة.

القمر الصناعي نايل سات NileSat

تردد القناة 11012

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معدل تصحيح الخطأ 5/6

اضبط جهازك على تردد قناة الشارقة 2019 على النايل سات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11012 27500 5/6 عمودي نايل سات 11977 27500 5/6 عمودي نايل سات 11800 27500 3/4 أفقي

تردد قناة الشارقة على قمر هوت بيرد

القمر الصناعي هوت بيرد HotBird

تردد القناة 11747

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معدل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة الشارقة على قمر عرب سات (غير موجودة الآن).



Advertisements

القمر الصناعي عرب سات ArabSat

تردد القناة 11862

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معدل تصحيح الخطأ 3/4

تردد القناة 11862 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معدل تصحيح الخطأ 3/4 والجدير بالذكر أن القناة لم تعد موجودة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك لبعض المشاكل التقنية التي من الممكن أن تُحل في فترة مقبلة.

القمر الصناعي نايل سات NileSat هوت بيرد HotBird تردد القناة 11012 11747 معدل الترميز 27500 27500 الاستقطاب عمودي V أفقي H معدل تصحيح الخطأ 5/6 3/4

قناة الشارقة الرياضية تُبث عبر إمارة الشارقة بالإمارات، ويرجع تميز قناة الشارقة الرياضية وأخذها مراكز عالية بين قنوات الرياضة أنها تعرض برامجها والأحداث الرياضية عليها باللغة العربية.

وقناة الشارقة الرياضية من أهم القنوات التي تجد مكانتها بين مشجعي كرة القدم في دول الخليج العربي كافة وسنقدم لكم أحدث ترددات قناة الشارقة 2019 على النايل سات.

وتنقل قناة الشارقة مباراة الاهلى والفجيرة الودية بقيادة عموري في الامارات للاحتفال باليوبيل الذهبي للفجيرة”

يمكنكم متابعة البث المباشر لقناة الشارقة الرياضية من هنا على قناتها الرسمية على اليوتيوب او من على الموقع الرسمي للقناة من هنا

حمل الآن تطبيق قناة الشارقة

متابعة مختلف المباريات والبرامج في بث مباشر على الشارقة الرياضية من خلال تطبيق مؤسسة الشارقة للإعلام الموجود في مختلف متاجر الأجهزة الذكية عبر الموقع : http://Www.smc.ae

تابعوا اليوم برنامج الخط الرياضي في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات لمتابعة أهم الأحداث الرياضية فقط عبر قناة الشارقة.