مباراة مصر والنيجر| تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

نحن على موعد اليوم مع القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر فى تصفيات أمم أفريقيا 2019 مباراة تجمع بين منتخب مصر ومنتخب النيجر في الجولة السادسة والأخيرة في المنافسات التي تتعلق بتصفيات كأس أمم أفريقيا موسم 2019، وذلك من خلال ملعب سيني كونتشي، وهناك الكثير من القنوات التي اهتمت بأن تُذيع هذا اللقاء على الهواء مباشرة للجماهير، من بينها القنوات المفتوحة ومن بينها القنوات المشفرة، وسوف نوفر لك القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر المفتوحة والقنوات المشفرة التي تنقل اللقاء على الهواء مباشرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر

وفي المباراة الأخيرة التي جمعت كل من منتخب مصر ومنتخب تونس استطاع منتخب مصر أن يتغلب على المنتخب التونسي مقابل ثلاثة أهداف لهدفين، وكانت هذه المباراة من خلال ملعب برج العرب، واستطاع أن يحصل على رصيد نقاط 12 نقطة.

أما منتخب النيجر فهو يدخل هذه المباراة اليوم بعد أن استطاع الحصول على نقطة واحدة فقط، ولم يتمكن من الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا، وخصوصًا بعد أن ضمن المنتخب المصري والمنتخب التونسي فرصة التأهل للنهائيات.

وسوف تُذاع هذه المباراة من خلال عدة قنوات منها المشفر ومنها المفتوحة، ومن أهم القنوات المشفرة التي ستقوم بإذاعة المباراة هي قناة بي إن سبورت إتش دي الثالثة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وذلك يوم السبت 23 مارس 2019.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر والنيجر

أما عن القنوات المفتوحة فهناك أكثر من قناة تولت مهمة إذاعة مباراة منتخب مصر ومنتخب النيجر على الهواء مباشرة، وسوف نقوم بتوفير قائمة كاملة للقنوات المفتوحة التي ستقوم بنقلها:

القناة القمر الصناعي التردد قناة ORTB بوركينا فاسو يوتل سات 16 10804 أفقي قناة RTB يوتل سات 16 10977 أفقي قناة CRTV يوتل سات 16 10977 أفقي قناة RTI يوتل سات 16 12521 أفقي قناة TGB يوتل سات 16 10804 أفقي

سنتابع معكم من خلال هذه التقرير اول باول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والنيجر يوم السبت 23 مارس 2019 فى تصفيات افريقيا 2019 فتابعونا.