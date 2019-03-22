“الآن” احدث تردد قناة أون سبورت ON Sport بث مباشر الجديد 2019 على النايل سات...

ينشر موقعنا “دليل مصر ” تردد قناة أون سبورت الرياضية on sport ،تردد قناة اون سبورت الجديدة و البث المباشر للقناة على YouTube التي تنقل جميع المباريات الدوري المصري كما انها ستنقل البطولة العربية وكأس مصر كما تنقل عددا لابأس به من البرامج الرياضية المحلية والعالمية ، كما ان اون سبورت on sport تعتبر من ضمن القنوات الرياضية الهامة الان فى مصر ويملك رجل الأعمال الشهير (أحمد أبو هشيمة)، بعد اشتراها من رجل الأعمال والاقتصاد (نجيب ساويرس)، وعمل على تطويرها الى ان اصبحت الان تنافس بقوه على الساحه الرياضية فى العالم .

قناة أون سبورت ON Sport 2019

ومن الجدير بالذكر ان يضم طاقم عمل القناة ، من الإعلاميين الرياضين المتميزين ، مثل مدحت شلبي وسيف زاهر ، كما يضم نجوم المحطة الجديدة مثل أحمد جمال ،ويضم كثير من المحللين الرياضين والكتاب مثل احمد عز ، كما يضم كريم سعيد ، وتضم المعلق المتميز بلال رزق وباقي المعلقين المتميزين ، كما يضم نخبة رائعة من نجوم التحليل مثل حازم امام ، وهاني رمزي ، وايمن يونس ، وفاروق جعفر وكثير من النجوم المتميزين .

مميزات قناة اون سبورت الرياضية on sport

تمتاز قناة اون سبورت الرياضية بعدة مميزات ، ومن أهمها نقل المباريات بجودة عالية HD ، كما تسعي القناة دائما ان تقوم بادخال بعض التقنيات العالمية الحديثة في مجال نقل أحداث المباريات ،وذلك ادي الي نجاح القناة وذلك بعد اعلان بثها الـ HD ، ومن خلال تلك التقنية جعلت القناة اكثر تميزا عن باقي القنوات لذا يفضلها كثيير من معجبين الكورة .

كما اصبحت قناة اون سبورت ان تقوم ببث عدد من المباريات الغير مباشرة ذلك بعد حصولها علي ذلك التصريح ، ومن أمثلة تلك المباريات مباراة تشيلسي في الدوري الانجليزي .

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تردد قناة اون سبورت الرياضية on sport علي النايل سات

ننقل اليكم تردد قناة ON Sport تردد قناة اون سبورت الجديدة على القمر الصناعى النايل سات.

تردد أون سبورت بتقنية SD + HD

10853 أفقى أو H معامل ترميز 27500

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البث المباشر لقناة On Sport على اليوتيوب من هنا

لمشاهدة قنوات ON يرجى ضبط جهاز الأستقبال على تردد 10853 أفقي 5/6

مباراة مصر واليونان مباشر اليوم على اون سبورت

مباراة مصر واليونان مباشر اليوم على قناة اون سبورت فى وجود استوديو تحليلي للمباراة على الهواء مباشرة تشاهدون اليوم المباراة الودية بين منتخب #مصر ومنتخب #اليونان الساعة 8 مساءً حصرياً على #ONSPORT.