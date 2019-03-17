خطوات تشغيل تردد قناة الجزائرية الارضية PROGAMME NATION الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي مباشرة...

تعرف بالخطوات المصورة على طريقة استقبال وتشغيل قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، لتتمكن من مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري اليوم في مرحلة المجموعات من كاس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تعتبر الأرضية الجزائرية هي السبيل الوحيد لمشاهدة المباراة لغير مشتركي bein sport.

كيفية استقبال تردد الجزائرية الأرضية

يمكنكم استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية عن طريق البحث بشكل يدوي عن التردد 11680 أفقي “H” 27500، وستظهر لك القناة بإسم PROGAMME NATION وظاهرة بجورها علامة التشفير، إذن الجزائرية الأرضية ليست قناة مجانية ولكنها تعمل بنظام شفرات BISS التي يتم إدخالها بشكل يدوي وسنتعرف خلال الفقرة القادمة على طريقة تشغيلها.

طريقة تشغيل قناة الجزائرية الأرضية

بعد استقبال تردد القناة وتنزيلها عبر الرسيفر الخاص بك، إدخال شفرة البيس الخاص بالقناة حسب نوع الرسيفر، حيث تختلف طريقة إضافتها من رسيفر لأخر، وسنضع لكم بعض من طريقة إدخال شفرات البيس لأهم الرسيفرات المتاحة.

Advertisements

بخصوص رسيفر ستار سات 90000 أكستريم، يمكنكم الحصول عليها تلقائياً مجرد الضغط على القناة وتشغيلها أو يدوياً عبر الضغط على زر “PAGE-“، أما أجهزة ستار سات الأقدم قم بالوقوف على القناة والضغط على 8888 من الريموت.

بخصوص رسيفر ترومان 9090 HD، قم بالوقوف على القناة ومن ثم الضغط على 9339، ستظهر لك قائمة أختر منها قائمة شفرات BISS.

بخصوص رسيفر 2-ترومان x3 mini hd اوx2او x5، أضغط على منيو ثم 8686 ستظهر لك كلمة PATCH ثم BISS.

حل مشكلة توقف القناة الأرضية الجزائرية بعد ثواني من تشغيلها.

في حال توقفت القناة بعد ثواني من تشغيلها، عليك أن تفصل الإنترنت نهائياً عن الرسيفر الخاص بك فور تشغيلها مباشرة، وسوف تعمل معك دون أي مشاكل.