تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية beIN SPORTS المفتوحة والمشفرة 2019

قنوات beIN SPORTS هي العصر الجديد في عالم الرياضة، فهي شبكة قنوات رياضية عالمية رائدة، تابعة لشبكة قنوات الجزيرة القطرية، والتي كانت تحمل اسم “الجزيرة الرياضية” فيما مضى، ومع الإنطلاقة القوية لشبكة القنوات الرياضية أرادت أن تنفصل عن الطابع السياسي للجزيرة واختارت اسم البي ان سبورت، فهي تبث برامجها من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال 24 دولة مختلفة، فضلاً عن دول أوروبية وأجنبية هي أمريكا وكندا وفرنسا واندونسيا وهونج كونج والفلبين واستراليا وتايوان.

تردد قناة bein sports المفتوحة

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12476 v 2/3 27500

تردد القناة المفتوحة على قمر سهيل سات ونايل سات

فالرياضة هي أكثر ما يجذب الشعوب ويوحدها، سواء كانت كرة القدم أو غيرها، فالرياضة كانت ولازالت العشق الأبدي الذي تخطى حدود الزمان والمكان، لذا وجدت الـ beIN SPORTS، من أجل مساعدة عشاق الرياضة حول العالم في متابعة تفاصيل المباريات التي يحبونها، والإستمتاع بأهم الدوريات والأحداث الرياضية حول العالم.

شبكة قنوات الـ beIN SPORTS تبث كافة البطولات العالمية ككأس العالم الـ FIFA، وبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم كالدوي الأنجليزي الممتاز، والدوري الفرنسي والإيطالي والأسباني، فضلاً عن دوري أبطال افريقيا وكأس الأمم الأفريقية، البي ان سبورت تؤمن أن المباريات يجب أن تستمر بعد صافرة النهاية، لذا تدعوكم لمشاركة هذه اللحظات الهامة.

وإلى جانب كرة القدم تنقل قنوات الـ beIN SPORTS، عدة بطولات رياضية أخرى ككرة التنس كبوطلة فرنسا وامريكا المفتوحة للتنس، ودوري محترفي كرة السلة الأمريكية الـ NBA، وبطولات سباق السيارات فورميلا1 ورالي داكار، وبطولات الركبي وبطولات كرة اليد وألعاب الكرة، وسائر الرياضات المختلفة الأخرى حول العالم.

تردد قنوات الـ beIN SPORTS المفتوحة

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11084 H 5/6 نايل سات 12264 H 2/3 نايل سات 12245 V 3/4 عرب سات 12379 H 5/6 سهيل سات 11547 V 5/6 سهيل سات 11566 H 2/3

ترد قنوات beIN SPORTS الأخبارية الرياضية المفتوحة على النايل سات

القناة التردد معامل تصحيح الخطأ معامل الترميز beIN SPORTS NEWS 12245 H 2/3 27500

تردد قنوات beIN SPORTS المشفرة على النايل سات

القناة التردد معامل تصحيح الخطأ beIN SPORTS 1 HD beIN SPORTS 2 HD beIN SPORTS 3 HD beIN SPORTS 4 HD 12264 H 2/3 beIN SPORTS 5 HD beIN SPORTS 6 HD beIN SPORTS 7 HD beIN SPORTS 8 HD 12475 V 2/3 beIN SPORTS 9 HD beIN SPORTS 10 HD beIN SPORTS 1 HD MAX beIN SPORTS 2 HD MAX Advertisements 12245 V 2/3

تردد قنوات الـ beIN SPORTS المشفرة على قمر سهيل سات