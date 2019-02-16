تردد قناة الجزائرية وان 2019 على نايل سات

نحرص في وكالة سوا الاخبارية على تزويد متابعينا في كافة أرجاء الوطن العربي، بجميع ترددات القنوات التلفزيونية الجديدة والقديمة المحدثة، إذ نقدم لكم اليوم تردد قناة الجزائرية وان - وسط.

وقناة الجزائرية وان هي قناة تلفزيونية جزائرية مملوكة للقطاع الخاص فيما جرى إطلاقها عبر قمر نايل سات عام 2012.

وتقدم القناة الجزائرية العديد من البرامج المفيدة للشارع الجزائري، فيما تهدف القناة من خلال برامجها إلى إيصال صورة الجزائر الحالية.

ومن المتوقع أن تقدم قناة الجزائرية وان سلسلة من المسلسلات المميزة خلال شهر رمضان القادم، لذا يحرص الجميع على الحصول على التردد لمشاهدة أبرز المسلسلات الحالة منها "الخاوة" والرهان الأكبر وبرنامج مائة بالمائة جزائرية.

وفيما يلي تردد قناة الجزائرية وان (10922 - الترميز 2750 - 5/6 - عمودي)