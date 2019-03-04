مسابقة التربية والتعليم.. موعد واماكن امتحانات العقود المؤقتة لمسابقة التربية والتعليم

اماكن امتحانات مسابقة المعلمين المؤقتة، قد تم الإعلان عنها من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد انتهت الوزارة من تحديد موعد ومقار إجراء الامتحان العقود المؤقتة الالكتروني الخاص بمسابقة المعلمين المؤقتة أو امتحان مسابقة العقود المؤقتة، ويكون البحث عن الموعد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، كما سيتم الإخطار بموعد ومكان أداء الامتحان للمعلمين المتقدمين للمسابقة.

شروط امتحانات مسابقة وزارة التربية والتعليم

تقوم وزارة التربية والتعليم بإرسال رسائل القبول على الهواتف المحمولة للمتقدمين.

بعد تفقد الرسالة يمكن للمتقدمين تفقد موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة موعد ومكان الاختبار المخصص لهم.

كما انه لن يسمح للممتحن بدخول الامتحان بدون الرقم القومي الخاص به.

كما يمنع دخول الامتحانات بواسطة الهواتف المحمولة.

في حالة قام المعلم خلال الامتحان بتصوير الورقة سيتم الوصول إليه وهو داخل لجنة الامتحان.

تبدأ اختبارات المعلمين في 5 مارس الحالي داخل 51 قاعة مجهزة لمدة 10 أيام.

كل امتحان مدته نصف ساعة.

عقب الامتحان سيتم توصيل المعلم النتيجة علي الإيميل المسجل في بياناته.

قامت وزارة التربية والتعليم ببث فيديو علي موقعها الإلكتروني لتدريب المعلمين علي هذه الاختبارات.

تظهر نتيجة الاختبار أول بأول.

موعد ومقر امتحان العقود المؤقتة للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم أمس عن موقع الكتروني خاص بالإعلان عن موعد الامتحان ومقر الامتحان الخاص بالمعلمين المناسبين في المسابقة، حيث أعلنت الوزارة امش بأنه قد تقدم إلى المسابقة 150 ألف خريج شامل كل ملفاتهم وتسليمها إلى الإدارات التعليمية، ومن مستوفى الشروط للمسابقة عددهم 71 ألف مشترك.

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وسيبدأ الاختبار يوم غد الاثنين للمتقدمين في عدد 51 قاعة مجهزة على مستوى جهورية مسر العربية، وتعتبر تلك مرحلة أولى وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام، كما يستغرق الامتحان حوالي 30 دقيقة، وستعقد 15 فترة امتحانيه بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من إعداد الأشخاص المتقدمة.

الموعد المقرر لاختبار العقود المؤقتة للمعلمين من وزارة التربية والتعليم من هنا http://tempcontract.emis.gov.eg/.

امتحانات مرشحين العقود المؤقتة

تبدأ اليوم امتحانات المرشحين إلى للوظائف المؤقتة في مديرية التربية والتعليم داخل محافظة كفر الشيخ، حيث يؤدي المرشحين الاختبارات اون لاين حيث في كل قاعة 10 أجهزة ويوجد 10 أجهزة الكترونية أخرى احتياطية.