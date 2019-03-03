صحيفة احوال المعلم | بيانات المدرس – نظام إدارة الكادر .. وزارة التربية والتعليم الفني

طباعة صحيفة أحوال معلم شرط أساسي في عملية ترقية المعلمين 2018 ومن خلال هذه المقالة المميزة بموقع نجوم مصرية سوف نطرح لكم بالتفصيل كيفية طباعة صحيفة احوال المعلم من موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتفصيل، وذلك في معظم مراحل التعليم المختلفة، حيث تم إرسال خطابات لمديريات التربية والتعليم بضرورة توفر صحيفة أحوال المعلم من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وقد يلجأ الكثير من المعلمين إلى الذهاب إلى متخصصين في الحصول على صحيفة احوال المعلم من الأكاديمية المهنية للمعلمين ولكن بهذه الخطوات سيكون من السهل على المعلم أن يحصل على صحيفة أحوال المعلم لعام 2018 بالخطوات.

طباعة صحيفة احوال معلم من الأكاديمية المهنية للمعلمين

تتم طباعة صحيفة احوال المعلم من الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك لحصول المعلم على ترقية عام 2018 ويحتاج المعلم في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لصحيفة أحوال المعلم 2018 الورقية والتي تحتوى على بيانات المعلم، والحصول عليها من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين وهى ضمن ملف ترقية المعلمين 2018، والتي لها احتياجات اخرى بمديرية التربية والتعليم لاستكمال الترقي خلال عام 2018، وتسهيلا على المعلمين بجميع المحافظات نقدم لكم الخطوات بالتفصيل مع الشرح بالصور للحصول على صحيفة أحوال معلم بالتفصيل.

متطلبات طباعة صحيفة احوال معلم – الأكاديمية المهنية للمعلمين

من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين تتم طباعة صحيفة احوال معلم ويلزم وجود المتطلبات الآتية التي تستطيع من خلالها طباعة صحيفة أحوال معلم من الأكاديمية المهنية للمعلمين ومن هذه المتطلبات ما يلي:

تواجد الكود الخاص بالمعلم والذي يتم الحصول عليه من مديرية التربية والتعليم من قسم الإحصاء.

الرقم القومى للمعلم.

تواجد الرقم السرى للمعلم وذلك للحصول على صحيفة احوال المعلم ويتم الحصول عليه من مديرية التربية والتعليم بقسم الإحصاء.

ثم الدخول على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

أخبار تهم المعلم

سوف تطرح لكم بعض المواضيع التي تهم المعلم بخلاف طباعة صحيفة أحوال المعلم وذلك لاهتمامنا الكبير بأخبار المعلمين.

كيفية طباعة صحيفة أحوال معلم من موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين “بيانات المعلم”

هناك بعض الخطوات للحصول على صحيفة أحوال المعلم وطباعتها ومن هذه الخطوات ما يلي:

1- الدخول على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين وتعبئة الحقول المطلوبة وهى كود المعلم ثم كتابة الرقم القومى للمعلم وإدخال كلمة السر والضغط على تسجيل الدخول.

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2- بعد الانتقال إلى الخطوة التالية في طباعة صحيفة أحوال معلم من الأكاديمية المهنية للمعلمين، الضغط في الجانب الأيمن على طباعة بيان حالة مدرس أو موظف من القائمة اليمنى.

3- وبعد الانتقال إلى صحيفة أحوال المعلم “بيانات أحوال المعلم” الضغط على زر الطباعة في الأعلى على اليسار.

وبهذه الطريقة السهلة في طباعة بيانات أحوال المعلم يكون المعلم قد حصل على صحيفة احوال المعلم في نسخة ورقية، ثم يقوم المعلم بالتوقيع على صحيفة الأحوال الورقية، ثم توقيع رئيس قسم الملفات ثم توقيع مدير شئون العاملين وختم صحيفة الأحوال بختم النسر.

محتوى بيانات صحيفة أحوال المعلم

تحتوي صحيفة أحوال المعلم على بيانات هامة، والتي توضح كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمعلم منذ وقت تعيينه إلى الآن، والسجل لترقياته والعقوبات التي وقعت عليه فهى بمثابة بيان كامل لأداء المعلم. واليكم بعض البيانات المهمة الموجودة في صحيفة أحوال المعلم وهى كما يلي: